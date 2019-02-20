«Анжи» доиграет сезон. РПЛ перевела клубу еще один транш

«Анжи» получил еще один денежный перевод от РПЛ. Об это сообщил глава организации Сергей Прядкин. По словам руководителя, махачкалинцы не снимутся с чемпионата до конца сезона.

«Анжи» имеет задолженность по зарплатам около 200 миллионов рублей. Ранее Прядкин заявил, что лига создала стабилизационный фонд для поддержки клубов с нестабильным финансовым положением.

«По поводу «Анжи»: они однозначно доиграют сезон, мы сделали им еще один транш. Они получают средства, которые должны были получить в конце сезона, им этих денег хватит.

Может, они доиграют сезон своими воспитанниками, как в свое время «Томь», – сказал Прядкин.