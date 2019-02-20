Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Анжи» доиграет сезон. РПЛ перевела клубу еще один транш

    «Анжи» получил еще один денежный перевод от РПЛ. Об это сообщил глава организации Сергей Прядкин. По словам руководителя, махачкалинцы не снимутся с чемпионата до конца сезона.

    «Анжи» имеет задолженность по зарплатам около 200 миллионов рублей. Ранее Прядкин заявил, что лига создала стабилизационный фонд для поддержки клубов с нестабильным финансовым положением.

    «По поводу «Анжи»: они однозначно доиграют сезон, мы сделали им еще один транш. Они получают средства, которые должны были получить в конце сезона, им этих денег хватит.

    Может, они доиграют сезон своими воспитанниками, как в свое время «Томь», – сказал Прядкин.

    • Вчера СМИ сообщили, что «Анжи» подписал спонсорский контракт с БК «Париматч».
    • После 17-ти туров махачкалинцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2019 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 20 февраля 2019, 20:02

      Походу что анжи,что терек это лишние клубы РПФЛ.Футбол это не их.Вот борьба да.Охренеть им еще доплачивать нужно...Что то Тосно никто не спасал.А вообще есть народная поговорка:"Сколько денег,столько и пива."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 20 февраля 2019, 19:12

      Что бы РПЛ работала чётко и не было таких курьёзов нужно:
      1, Отменить лимит.
      2, Вместо того, что бы платить "непонятным" телеканалам деньги из бюджета - отправить эти деньги на развитие футбола, а точнее - что бы клубы получали не в конце сезона деньги, а вначале.
      3, Показывать безплатно все матчи РПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 20 февраля 2019, 19:05

      Они получают средства, которые должны были получить в конце сезона, им этих денег хватит.
      Хватит что бы доиграть сезон и развалиться? А когда возвращали Анжи в премьер-лигу, чем думали? Как так происходит, что клуб заявляется в премьер-лигу без денег?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 20 февраля 2019, 18:44

      интересно а почему контракты не на милиарды? кто заключал и нарезал такие зарплаты тех и заставьте платить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 16:16

      Обнадеживающий ответ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 20 февраля 2019, 16:00

      Эу,арбузы будим уже в мартэ кушить....?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 20 февраля 2019, 14:20

      просто надо сократить примьер лигу команд до 10-12. тогда и игр интересных (дерби) будет больше и чаще и не будет таких вот проблемных команд

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > SarJr 20 февраля 2019, 14:36

      А сколько "уважаемых предпринимателей" и госслужащих в этом случае будет отлучено от халявы, ты себе можешь представить?
      А как же "развитие футбола в регионах"?
      На всё деньги выделяются, а чтобы и дальше выделялись в том же размере, нужно доказывать "целесообразность".
      Вот оттуда и "ноги растут".
      Мало того: уже звучат призывы увеличить количество команд в РПЛ на 3-4: мол, будет такое же количество, как в ведущих европейских чемпионатах.
      О качестве при этом никто не говорит.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr > derrik2000 20 февраля 2019, 15:08

      ну понятно что такого никто делать не будет. но просто как вариант, в регионах и так развития никакого нет. там никому не нужно это. деньги выделяются далеко не на всех, спонсоров нет. а расширять куда? типо чтоб все дееспособные российские команды играли в одной лиге?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > SarJr 20 февраля 2019, 15:17

      А ЗАЧЕМ в Калининграде, Саранске, Нижнем Новгороде суперстадионы построили, когда там даже близко нет команд, соответствующих уровню РПЛ?
      Вот за тем же самым.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr > derrik2000 20 февраля 2019, 17:23

      их построили только для чм. всеееее

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > SarJr 20 февраля 2019, 17:41

      ага, а о будущем конечно же никак особо не подумали. Раз столько денег на эти стадионы потратили, то с крышами построили бы, хотя бы в нескольких из них, но нет....

      А так да, сокращение преьмер-лиги до, скажем, 14 команд было бы идеально - и исчезли бы недееспособные клубы (каждый сезон как минимум 1-2 клуба в РПЛ на грани банкротства), и календарь сократился бы (чтобы не играть в будни и в декабре).

      А развитие футбола в регионах, пожалуйста - ФНЛ, ПФЛ, спорт.школы, студенческие и школьные лиги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Spaunn7 20 февраля 2019, 14:14

      Проект Анжи уже давно пора закрыть . Лучше бы в Сочи вложили . Там и стадион красавчик и температура оч хорошая для футбола .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 20 февраля 2019, 13:56

      Ну нахера это нужно, никому не нужный клуб тащить, тратя миллионы. даже в Дагестане на домашки народ толком не ходит.
      Лучше бы раздали зарплаты и другие задолженности игрокам и сотрудникам и прекратили эти мучения и страдания

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > VGreen 20 февраля 2019, 14:07

      А его никто и не тащит, этот "никому не нужный клуб".
      Просто, если сейчас Анжи снимется с чемпионата, то потом будет неразбериха в подсчёте очков при завершении первенства и, в результате команды, которые с ними сыграли уже 2 раза, могут этих очков недосчитаться.

      P.S. Регламент не изучал. В нём может быть есть что-то другое по этому поводу.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11