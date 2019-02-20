«Анжи» доиграет сезон. РПЛ перевела клубу еще один транш

Походу что анжи,что терек это лишние клубы РПФЛ.Футбол это не их.Вот борьба да.Охренеть им еще доплачивать нужно...Что то Тосно никто не спасал.А вообще есть народная поговорка:"Сколько денег,столько и пива."
«Анжи» получил еще один денежный перевод от РПЛ. Об это сообщил глава организации Сергей Прядкин. По словам руководителя, махачкалинцы не снимутся с чемпионата до конца сезона.
«Анжи» имеет задолженность по зарплатам около 200 миллионов рублей. Ранее Прядкин заявил, что лига создала стабилизационный фонд для поддержки клубов с нестабильным финансовым положением.
«По поводу «Анжи»: они однозначно доиграют сезон, мы сделали им еще один транш. Они получают средства, которые должны были получить в конце сезона, им этих денег хватит.
Может, они доиграют сезон своими воспитанниками, как в свое время «Томь», – сказал Прядкин.
- Вчера СМИ сообщили, что «Анжи» подписал спонсорский контракт с БК «Париматч».
- После 17-ти туров махачкалинцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице.