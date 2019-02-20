L'Equipe: Венгер встретился с президентом «ПСЖ»

На базе сегодня затишье. У кого отходняк, у кого -то продолжение банкета... Два матча в АПЛ без голов : МЮ-Ливер и финал Кубка лиги Челси-Мансити. Я уже концовку второго тайма и не стал смотреть. Борьба, беготня, навесы и совсем мало ударов по воротам, не то, что в створ ворот. Ростов с Краснодаром и то больше понравились. Краснодар функционально не смог полностью восстановиться после игры с Байером и дальше идёт Ростов.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер встретился с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи.
По информации L'Equipe, встреча состоялась в столице Катара Дохе на прошлой неделе.
Стороны обсудили возможное назначение француза на пост спортивного директора парижан вместо Антеро Энрике, который в последнее время подвергается критике.
- Венгер покинул «Арсенал» летом 2018 года после 22 лет работы главным тренером лондонцев.
- «ПСЖ» после 25-ти туров лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая «Лион» на 12 очков и имея две игры в запасе.