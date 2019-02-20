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    L'Equipe: Венгер встретился с президентом «ПСЖ»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер встретился с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи.

    По информации L'Equipe, встреча состоялась в столице Катара Дохе на прошлой неделе.

    Стороны обсудили возможное назначение француза на пост спортивного директора парижан вместо Антеро Энрике, который в последнее время подвергается критике.

    • Венгер покинул «Арсенал» летом 2018 года после 22 лет работы главным тренером лондонцев.
    • «ПСЖ» после 25-ти туров лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая «Лион» на 12 очков и имея две игры в запасе.

    Источник: L’Equipe

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    20.02.2019 12:19
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 февраля 2019, 21:40

      На базе сегодня затишье. У кого отходняк, у кого -то продолжение банкета... Два матча в АПЛ без голов : МЮ-Ливер и финал Кубка лиги Челси-Мансити. Я уже концовку второго тайма и не стал смотреть. Борьба, беготня, навесы и совсем мало ударов по воротам, не то, что в створ ворот. Ростов с Краснодаром и то больше понравились. Краснодар функционально не смог полностью восстановиться после игры с Байером и дальше идёт Ростов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 21:56

      Я сегодня буду заканчивать.Всего доброго. Приятных снов!

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 21:57

      влындили краснодару...) не успел я на это посмотреть. но то что попов забил это символично..!
      минут пятнадцать ман. сити - челси смотрю.... страшно интересная тягомотина...надеюсь челси перемудрит ватакат гвардиолавский

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 24 февраля 2019, 21:57

      Пока, Саша, спокойной ночи.

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 февраля 2019, 22:02

      Я посмотрел почти 1,5 тайма и дальше не стал англичан смотреть. Ударов по воротам почти не было здесь как и в матче МЮ-Ливер. Ростов был по свежей, навязал единоборство по всему полю и в конце поймал на конратаке. Там защитник один ошибся, когда пошёл на игрока с мячом ( с ним и так был другой защитник ), оставив своего игрока за спиной. Попов получил мяч и долго мурыжил с ударом, но таки забил.)))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 22:33

      жаль абрамовичи по пеналям проиграли...( хотелось трофея для Сарри

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 февраля 2019, 22:40

      Тяжело как-то идёт игра у них. Азар тянет одеяло на себя, пытаясь обыграть полкоманды. Был момент в первом тайме, когда он накручивал защитников, пытаясь пробить по воротам и в итоге пробил, но удар накрыли. А в это время свободный партнёр просил пас , и он ему не дал. А тот был в выгодном положении. Они Сарри с его идеями и требованиями просто игнорируют. И он сам тоже тупо свою линию гнёт.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 февраля 2019, 22:46

      У них сейчас вообще засада. Многие игроки собираются уходить, их можно продать, так новых ФИФА запретила регистрировать два ТО из-за многочисленных нарушений по трансферам с несовершеннолетними. Челси собирается подавать апелляцию, но шансов мало. Но Абрамович ведь не арабский шейх...

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 22:46

      да там не поймёшь.... вроде плавят игроки его, но не вся команда...
      ели плавят, то надо уходить. если дело в одном или двух, то надо избавляться от них.. вратарь комедию учинил.... это же подрывает авторитет тренера ..
      а то из за этих нервов по три пачки в день старику курить приходится)

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 22:48

      (с) - абрамович ведь не арабский шейх

      но и русским предпринимателем его тоже не назовёшь ))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 февраля 2019, 22:52

      Для грёбаной Европы они там все русские, даже, если из Средней Азии будут...

      2
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 22:55

      это для обывателя они русские.... а в нужных кругах все знают что заезжие гастролёры поставленные что бы ресурсы так распределить, что бы русским не досталось

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 февраля 2019, 22:58

      Там всё на нас валят, чтобы не случилось. У Ромы уже давно там проблемы и с визой были, и по счетам возникают вопросы. Там решили задаться вопросом о происхождении средств у всех наших беглых толстосумов. Положили глаз ни их финансы. Там тоже умеют хапать.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 23:08

      просто рома один из тех кто играет зачастую за путина... а это не всех устраивает....а только Ватикан..

      хотя стоп..! это секретная информация))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 февраля 2019, 23:12

      Там и на тех кто против Путина тоже бочку катят. Главное, что они из России и у них есть бизнес и бабки, которые можно хапнуть, объявив их токсичными, коррупционными и какими угодно.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 23:13

      еврейские схемы настолько сложны... а пауки коварны.... что в этих сетях лучше вообще не запутываются... пусть они друг друга жрут... быстрей передохнут

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 февраля 2019, 23:17

      Наши предлагали им самим вернуться, предлагая амнистию налоговую и финансовую по возвращённым бабкам. Но не все рискнули, некоторые решили пересидеть эти все события.

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 23:23

      пора бы роме из рубина супер клуб сделать )) пока бердыев ещё там..

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 февраля 2019, 23:25

      Удачно Монако взял в аренду Мартиньша., отличный пацан и забивать стал регулярно. Повели 1:0 против Лиона. Я смотрю по результата батла, я без двух последних матчах уже выиграл с рекордным для себя результатом 27 очков. У Макса 23, но в 2-х оставшихся матчах у нас с ним одинаковый прогноз. Остальные отстали.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 февраля 2019, 23:29

      Рома понимает, что вложи сюда бабки их только тырить будут и убыточным будет бизнес. Не зря же все кто может покупают клубы в Европе. Даже в Греции, Болгарии, Литве, в бывшей Югославии, Голландии и т.д. Уже 2:0 Монако повёл. )))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 23:35

      Олег.... итог не подведён , но я тебя заранее поздравляю... !!
      частенько ты на пьедестал взгромождаешься)

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 февраля 2019, 23:38

      Кажется 4-й раз первый или 5-й. Да это не важно. Просто проверка своей интуиции, ну и прухи. Без этого в прогнозах не бывает. Спасибо.

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 23:46

      ну пруха не пруха... а анализ в любом случаи проводится... вы же не от балды ставите...

      ну всё Олег, до завтра... пойду с подушкой обнимусь))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 февраля 2019, 23:49

      Добро, Андрюша, спокойной ночи. А я базу подберу.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 16:50

      Ну что ,смотрим интереснейший футбол.

      7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 24 февраля 2019, 17:09

      По Матчу как я понял будет в записи.

      7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 16:32

      Сегодня еще День рождения у актера Алексея Дикого ,который играл роль Сталина. Ленина в те времена играл Штраух ,которому День рождения был вчера. Как то раз в 1930 году они вместе после съемок подъехали на машине к Кремлевским воротам. Часовой попросил документы у Дикого. "Ты что не узнаешь Сталина?" спросил актер. Часовой попросил прощения. Тут же из машины появилась голова Ленина : "А мне тоже документы показать?. Солдат упал на мостовую от испуга.

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 24 февраля 2019, 16:37

      Сталин форева...!!

      я убёг....

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 24 февраля 2019, 16:29

      ладно.... всем пока, Таньку в крас. отвезу и объявлюсь

      7
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 24 февраля 2019, 16:36

      Пока Андрей. До встречи.

      7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 15:15

      Добрый день всем!

      Родились в этот день.
      1745г. Федор Ушаков. прославленный флотоводец не знающий поражений в битвах.
      1904г. Валентина Сперантова. актриса Централн. детского театра.
      1932г. Майя Кристалинская. эстрадная певица.
      1940г. Денис Лоу. шотландский футболист ,в 1964г был признан лучшим в Европе и получил ЗМ.
      1948г. Луис Гальван. аргентинский футболист ЧМ 1978г.
      1959г.Александр Белостенный. баскетболист ОЧ 1988г.
      1960г. Игорь Пономарев футболист Нефтчи Баку ,ОЧ 1988г.
      1973г. Алексей Ковалев.хоккеист ,ОЧ 1992г. Куб. Стенли 1994г.
      1981г. Мауро Росалес. аргентинский футболист ОЧ 2004г.

      1852г. Гоголь сжег рукопись 2го тома "Мертвых душ"
      2000г. В штате Техас казнена 62 летняя Бетти Лу Битс ,которая убила 5х своих мужей.
      2002г. Спустя 50 лет сборная Канады стала Олимпийским Чемпионом по хоккею.

      8
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 24 февраля 2019, 15:32

      то что Ушакова в самом верху поставил, зачёт!

      а что касается Гоголя.... так он не виноват, коммунальщики (НАФТА-газ) счет за отопление ему выкатили... ну и ситуация резко усложнилась... либо сам к мёртвым душам, либо рукопись.... (Гоголь то по наивности думал что рукописи не горят, и он просто на этом нагреется , но нет..... рукопись быстро сгорела , а нагрелся как всегда на этом Натан Давидович Паркинсон)

      6
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 24 февраля 2019, 15:41

      Привет Андрей! Ты как всегда событиям даешь свою уничтожающе правдивую оценку.

      7
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      Project Бабангида > zigbert 24 февраля 2019, 15:47

      моя примитивность( как сказала бы о бо мне Ксения Анатольевна) не позволяет мне выражаться иначе...
      привет Алес! Спартак темя я смотрю слегка расстроил вчера

      7
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      ...
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      zigbert > Project Бабангида 24 февраля 2019, 15:54

      Да ,что то не получается в товарняках. Теперь будут серьезные игры. Если победят Краснодар ,то это будет очень хорошим знаком. Однако победить Краснодар сейчас равносильно победить Баварию.

      6
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      Project Бабангида > zigbert 24 февраля 2019, 15:59

      баварию..?)
      ну ты сейчас элитный напиток с "брагой" сравнил..)

      шучу...) но в общем тебя понял...в победу над краснодаром ты веришь слабо.
      там есть один приятный для тебя момент... краснодар будет играть со спартаком при лимите на легионеров , а это уже не столь грозный краснодар

      5
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      zigbert > Project Бабангида 24 февраля 2019, 16:04

      У них состав сейчас укомплектован ,так что есть будет кого поставить. Не думаю что для них это будет проблемой.

      6
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      ...
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      zigbert > Сварожич 24 февраля 2019, 16:12

      Привет Толя! Конечно первые матчи все прояснят. Но то что Краснодар ,Зенит ,ЦСКА находятся в хорошей форме это факт.

      6
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      Project Бабангида > Сварожич 24 февраля 2019, 16:14

      здоров Сварожич!
      тех что придумали и провернули дело Босмана, стоило бы поголовно кастрировать... (если они уже до этого кастратами не были) .
      это мой мнения о всех этих движухах и перепакупах с легионерами....
      самобытность размыли... толстые ещё больше зажирели...не столько футбол люди смотрят, сколько за тем кто куда перёйдёт...

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      Project Бабангида > Project Бабангида 24 февраля 2019, 16:16

      опять все к натаном давидовичам свелось...)

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      Project Бабангида > Сварожич 24 февраля 2019, 16:26

      факт Толик!
      пора на планете земля лимит на паразитов вводить.... развилось не меренно, боюсь не прокормим..! да и ресурсы кончаются...

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      Project Бабангида > Сварожич 24 февраля 2019, 16:37

      )))+

      ..... призирая личности..)

      в целях экономии патронов , выкашивать сорняк будем выборочно )

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 24 февраля 2019, 18:10

      Привет, Саня, и всей честной компании. Спасибо за инфу. Здесь тоже интересная компания подобралась из знаменитостей.

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 19:14

      Привет Олег! Ну как футбол? Я думаю обе команды довольны этим результатом.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 24 февраля 2019, 19:19

      Безусловно. По характеру игры, при таком обилии травм все должны быть довольны результатом. Тот случай, когда никто не хотел уступать. По всему полю были единоборства за мяч.

      3
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 19:27

      А я сначала посмотрел ,идет баскетбол. Но все же потом показали в прямом эфире.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 24 февраля 2019, 19:29

      Я и баскетбол смотрел. Наши второй матч валидольный устраивают с финнами, вырывая победу в концовке 4-й четверти, проигрывая по ходу всего матча. А футбол первый тайм по интернету. И сейчас буду смотреть финал Кубка лиги Челси- Мансити, он начинают в 19:30.

      3
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 19:38

      Матч конечно интересный. Но я по интернету не смотрю. Сегодня у меня банный день. Жена пришла с работы ,поздравила со вчерашним праздником. В общем сегодня у меня праздник продолжился.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 24 февраля 2019, 20:24

      Я смотрю принципиальные и интересные матчи которые по телеку не показывают. Я тоже продолжаю праздник. А сегодня студенческому другу 70 лет, внучке 15 месяцев и я банкую. )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 24 февраля 2019, 20:31

      Молодец Олег, рад за тебя.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 24 февраля 2019, 15:08

      Как там у нас положение в баттлах, половину "отвоевали"!??

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 24 февраля 2019, 18:08

      У тебя -12 у меня -11, у Серёги -10, у Толи и Сани - 6

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 24 февраля 2019, 13:42

      Здравствуйте!
      Утро доброе!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Project Бабангида 24 февраля 2019, 14:49

      У меня утро ещё!))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > ВетеR 24 февраля 2019, 14:49

      вечерело.....

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > ВетеR 24 февраля 2019, 14:51

      вечно у этих русских всё раньше других происходит.....
      вроде плетутся где то в заде.... а потом глядь.... а солнце опять на их стороне встало)

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      Project Бабангида > ВетеR 24 февраля 2019, 14:53

      Макс... по правде у меня тоже почти утро.... встал всего пару часов назад) (ну это потому что лёг по утро)

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      ВетеR > Project Бабангида 24 февраля 2019, 14:54

      У меня 12,53, когда писал Доброе утро, было ещё до 12))!

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      Project Бабангида > ВетеR 24 февраля 2019, 14:59

      я так понял испанцы как и кубанские провинциалы никуда не спешат...)
      суета только мешает удовольствие от жизни получать)

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      афоня72 24 февраля 2019, 12:08

      Всем доброго дня!

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      афоня72 > Сварожич 24 февраля 2019, 14:27

      Да посмотрю, что-нибудь.

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      Project Бабангида > афоня72 24 февраля 2019, 14:57

      Серж.... ! ты жив...? рад за тебя... я тоже...))

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      Рубик Докоян 24 февраля 2019, 09:11

      База открыта и ждёт к приёму постоянных посетителей. Всем доброго утра и хорошего дня !

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      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 23:12

      Интересно было бы посмотреть на Венгера в этой роли в клубе, как бы он с ней справился. А пока база отдыхает после праздничных возлияний, я тоже на отдых от интернета...

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