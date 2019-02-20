L'Equipe: Венгер встретился с президентом «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер встретился с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи.

По информации L'Equipe, встреча состоялась в столице Катара Дохе на прошлой неделе.

Стороны обсудили возможное назначение француза на пост спортивного директора парижан вместо Антеро Энрике, который в последнее время подвергается критике.