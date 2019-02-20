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    La Gazzetta dello Sport: «Интер» предложил «Барселоне» за Ракитича примерно 40 миллионов

    «Интер» и «Барселона» ведут переговоры о переходе полузащитника Ивана Ракитича перед следующим сезоном.

    Последняя встречи руководителей продвинуло трансфер к оформлению. Осталось согласовать сумму.

    «Интер» предлагают за 30-летнего хорвата 35 миллионов евро, а «Барселона» требует минимум 45. Скорее всего, стороны смогут сойтись на сумме в 40 миллионов плюс бонусы.

    • Действующий контракт Ракитича с сине-гранатовыми рассчитан до 2021 года
    • Зарплата составляет 5,5 миллиона евро в год.
    • Каталонцы не планируют продлевать контракт с Ракитичем.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    20.02.2019 11:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 19:29

      Фреда продали за 60 млн. евро. Это я предыдущему коллеге отвечаю, что является рекордом на пост советском пространстве. Договорятся клубы безусловно и в Интере Иван ещё отыграет. В Барсе со следующего года очень сильная будет середина поля. Для полного счастья нужен забивной нап. на замену Суаресу и ЦЗ.

      1
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 20 февраля 2019, 11:36

      40 млн за ракитича??? че? столько же стоял фред для мю который теперь сидит на лавке. либо я в деньгах ничего не понимаю, либо это реально безумие такого игрока отпускать за такие копейки

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > SarJr 20 февраля 2019, 17:56

      Ракитичу через 2 недели уже 31 стукнет. Это хорошая цена.

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      Рейтинг: +2402

      SarJr > Cules2013 20 февраля 2019, 17:59

      но все равно же еще пару лет мог бы и поиграть. а так самой барсе от этих 40 млн перепадет хорошо если половина. часть севилье отдадут, часть владельцам, кому он пренадлежит и в другие разные организации

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