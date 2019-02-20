La Gazzetta dello Sport: «Интер» предложил «Барселоне» за Ракитича примерно 40 миллионов

Фреда продали за 60 млн. евро. Это я предыдущему коллеге отвечаю, что является рекордом на пост советском пространстве. Договорятся клубы безусловно и в Интере Иван ещё отыграет. В Барсе со следующего года очень сильная будет середина поля. Для полного счастья нужен забивной нап. на замену Суаресу и ЦЗ.
«Интер» и «Барселона» ведут переговоры о переходе полузащитника Ивана Ракитича перед следующим сезоном.
Последняя встречи руководителей продвинуло трансфер к оформлению. Осталось согласовать сумму.
«Интер» предлагают за 30-летнего хорвата 35 миллионов евро, а «Барселона» требует минимум 45. Скорее всего, стороны смогут сойтись на сумме в 40 миллионов плюс бонусы.
- Действующий контракт Ракитича с сине-гранатовыми рассчитан до 2021 года
- Зарплата составляет 5,5 миллиона евро в год.
- Каталонцы не планируют продлевать контракт с Ракитичем.