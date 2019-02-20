La Gazzetta dello Sport: «Интер» предложил «Барселоне» за Ракитича примерно 40 миллионов

«Интер» и «Барселона» ведут переговоры о переходе полузащитника Ивана Ракитича перед следующим сезоном.

Последняя встречи руководителей продвинуло трансфер к оформлению. Осталось согласовать сумму.

«Интер» предлагают за 30-летнего хорвата 35 миллионов евро, а «Барселона» требует минимум 45. Скорее всего, стороны смогут сойтись на сумме в 40 миллионов плюс бонусы.