Моуринью – о Венгере: «Он один из лучших тренеров в истории футбола»

Экс-главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко отозвался об Арсене Венгере.

«Случались разные эпизоды по ходу этого пути. Я могу говорить только за себя. Я наслаждался соперничеством, но настоящее уважение присутствовало всегда. Он переписал большую часть истории «Арсенала». Он один из лучших тренеров в истории футбола.

У его команды есть прозвище – непобедимые (прим. – в сезоне АПЛ 2003/04 «Арсенал» прошел чемпионат без поражений). Потрясающе. Практически идеальная команда с тренерской философией», – заявил Моуринью.