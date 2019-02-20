Моуринью – о Венгере: «Он один из лучших тренеров в истории футбола»

Венгер прошел с Арсеналом длинный путь ,были у него успешные годы ,были и неудачи. Он мог уйти со своего поста во время неудач ,но всегда оставался со своей командой и был предан ей.
Экс-главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко отозвался об Арсене Венгере.
«Случались разные эпизоды по ходу этого пути. Я могу говорить только за себя. Я наслаждался соперничеством, но настоящее уважение присутствовало всегда. Он переписал большую часть истории «Арсенала». Он один из лучших тренеров в истории футбола.
У его команды есть прозвище – непобедимые (прим. – в сезоне АПЛ 2003/04 «Арсенал» прошел чемпионат без поражений). Потрясающе. Практически идеальная команда с тренерской философией», – заявил Моуринью.
- Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
- При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.
- 69-летний Венгер покинул лондонский клуб по окончании прошлого сезона.