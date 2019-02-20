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    Моуринью – о Венгере: «Он один из лучших тренеров в истории футбола»

    Экс-главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко отозвался об Арсене Венгере.

    «Случались разные эпизоды по ходу этого пути. Я могу говорить только за себя. Я наслаждался соперничеством, но настоящее уважение присутствовало всегда. Он переписал большую часть истории «Арсенала». Он один из лучших тренеров в истории футбола.

    У его команды есть прозвище – непобедимые (прим. – в сезоне АПЛ 2003/04 «Арсенал» прошел чемпионат без поражений). Потрясающе. Практически идеальная команда с тренерской философией», – заявил Моуринью.

    • Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
    • При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.
    • 69-летний Венгер покинул лондонский клуб по окончании прошлого сезона.

    Источник: goal

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    20.02.2019 09:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 15:43

      Венгер прошел с Арсеналом длинный путь ,были у него успешные годы ,были и неудачи. Он мог уйти со своего поста во время неудач ,но всегда оставался со своей командой и был предан ей.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 10:10

      Маура прозвали Особенным по другой причине. После одной из пресс-конференций, в его бытность тренером Челси в первый заход. А тот чемпионский состав "Арсенала", где была большая французская диаспора и ряд замечательных игроков из других стран, просто феерили и всех выносили, показывая шикарную игру.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 20 февраля 2019, 09:52

      Лести Моуриньо нет предела! Видимо поэтому он особенный!)

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