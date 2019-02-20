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    Вальверде: «Счет 0:0 в первом матче с «Лионом» очень опасен»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итог ничьей с «Лионом» (0:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы рассчитывали на лучший результат, потому что приложили много усилий. Воплотить их в успех при этом не удалось.

    Мы сильно выступаем дома, но результат 0:0 очень опасен. Мы должны побеждать, в том числе при помощи наших болельщиков.

    Мы три года не побеждаем в гостях в Лиге чемпионов? У нас хорошие соперники. «Лион» ведь еще не проигрывал», – сказал специалист.

    • Ответная игра состоится 13 марта на «Камп Ноу».
    • Две нулевые ничьи в один игровой день – второй случай в истории ЛЧ.

    Источник: El Chiringuito TV

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    20.02.2019 01:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 15:02

      В словах Вальверде есть доля правды.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 20 февраля 2019, 12:00

      Как же этот физрук задолбал,Барса играет как какой то Атлетик

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 20 февраля 2019, 08:13

      Не хочу обидеть ,,Лион,, и его фанатов, но Барса обязана выигрывать такие клубы, тем более на такой стадии. Вальверде однозначно Барселону не тянет и это становится понятным, когда доходит до серьезных матчей в ЛЧ. Да и в Чемпионате Испании Барса уже не выглядит явным фаворитом, еле еле выгрызает очки. Конечно Барса дома выглядит сильнее, но, к сожалению не факт, что пройдет дальше. Тренер тоже член команды и поэтому Вальверде должен и обязан тоже проявлять характер, а не надеяться только на вечного спасителя Месси! Короче удачи!

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 февраля 2019, 03:48

      А у нас поражение Зенита от Фенера 0:1 опасным не считают.

      4
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 20 февраля 2019, 02:55

      Испанским командам на этой стадии нечего делать

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > SuperPAV9 20 февраля 2019, 15:03

      а что там делать английским клубам? кроме ман сити я не вижу от англии клуба который может что то в лч ну еще чуток ливер ! так что молчи глорик.

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