Вальверде: «Счет 0:0 в первом матче с «Лионом» очень опасен»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итог ничьей с «Лионом» (0:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы рассчитывали на лучший результат, потому что приложили много усилий. Воплотить их в успех при этом не удалось.

Мы сильно выступаем дома, но результат 0:0 очень опасен. Мы должны побеждать, в том числе при помощи наших болельщиков.

Мы три года не побеждаем в гостях в Лиге чемпионов? У нас хорошие соперники. «Лион» ведь еще не проигрывал», – сказал специалист.