Вальверде: «Счет 0:0 в первом матче с «Лионом» очень опасен»

В словах Вальверде есть доля правды.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итог ничьей с «Лионом» (0:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы рассчитывали на лучший результат, потому что приложили много усилий. Воплотить их в успех при этом не удалось.
Мы сильно выступаем дома, но результат 0:0 очень опасен. Мы должны побеждать, в том числе при помощи наших болельщиков.
Мы три года не побеждаем в гостях в Лиге чемпионов? У нас хорошие соперники. «Лион» ведь еще не проигрывал», – сказал специалист.
- Ответная игра состоится 13 марта на «Камп Ноу».
- Две нулевые ничьи в один игровой день – второй случай в истории ЛЧ.