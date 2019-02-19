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    «Байер» и «Краснодар» рассудит литовец Мажейка

    УЕФА назначил бригаду судей на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Байером» и «Краснодаром». Встречу в поле обслужит литовец Гедиминас Мажейка.

    Его помощники – Витаутас Шимкус, Витенис Казлаускас. Игра состоится в Леверкузене.

    • Мажейка обслуживает матчи Лиги Европы с 2010 года
    • Первый матч между командами завершился со счетом 0:0.
    • Российский клуб устроит результативная ничья.

    Источник: УЕФА

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    19.02.2019 21:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 21 февраля 2019, 17:01

      Это же не чемпионат России. Я думаю ,судьи в таких матчах дорожат своей репутацией, за ошибки там по головке не гладят.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 12:19

      Хорошо если судья проведет встречу без грубых ошибок.

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 февраля 2019, 06:51

      надеюсь,игру не испортит...

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 февраля 2019, 00:07

      Плохо дело, лимитроф попался.

      0
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