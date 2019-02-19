«Байер» и «Краснодар» рассудит литовец Мажейка

УЕФА назначил бригаду судей на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Байером» и «Краснодаром». Встречу в поле обслужит литовец Гедиминас Мажейка.

Его помощники – Витаутас Шимкус, Витенис Казлаускас. Игра состоится в Леверкузене.