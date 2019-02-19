Панюков: «Когда играл за «Атлантас», собирал и сдавал бутылки»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков вспомнил о времени выступления за литовский «Атлантас». Россиянин в Литве собирал бутылки.

«Когда я играл в Литве, то зарабатывал не очень много денег. Поэтому мы с партнeрами по команде несколько раз собирали и сдавали использованные пластиковые бутылки. Однажды сдали пластика на 23 евро — это был наш рекорд», – рассказал игрок.