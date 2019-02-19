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    Панюков: «Когда играл за «Атлантас», собирал и сдавал бутылки»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков вспомнил о времени выступления за литовский «Атлантас». Россиянин в Литве собирал бутылки.

    «Когда я играл в Литве, то зарабатывал не очень много денег. Поэтому мы с партнeрами по команде несколько раз собирали и сдавали использованные пластиковые бутылки. Однажды сдали пластика на 23 евро — это был наш рекорд», – рассказал игрок.

    • Панюков играл в Литве с 2015 по 2017 год.
    • Сейчас форвард принадлежит «Зениту»,
    • «Урал» идет в РПЛ на девятом месте.

    Источник: YouTube-канал «Урала»

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    19.02.2019 20:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 20 февраля 2019, 19:06

      Це благополучная, провещённая Еуропа...

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 20 февраля 2019, 06:16

      Я сегодня в клайпеде,с под пиво,на 38 евро сдал блин))

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 февраля 2019, 03:53

      Панюков: "Сбор бутылок - это мое хобби".

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 февраля 2019, 23:14

      Открыл истинное лицо! Нашел чем хвастаться! Не нравился футбол-пошел бы "баранку" крутить! Скажи еще провода срезал и сдавал цветмет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 19 февраля 2019, 22:19

      По заголовку подумал, что он ходил сдавать бутылки из-под пива)))

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 19 февраля 2019, 21:49

      Ну зато цену деньгам теперь знает)))

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Татарин за ЦСКА 19 февраля 2019, 23:15

      Не знает! Эту цену знают люди, которые свои 20000 РУБЛЕЙ потом зарабатывают, а не по помойкам лазают и бутылки сшибают! Как был лодырем, так и остался им!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Serjoga 20 февраля 2019, 00:08

      Резонно!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 февраля 2019, 20:56

      Не в точку , а в @опу. Посмотрите его биографию, где он родился, крестился, чей воспитанник и где и играл до того, как его привёл в Зенит покойный Сарсания в 2017г.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 22:20

      не важно, кем он был, важно, кем он стал)))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VGreen 19 февраля 2019, 22:23

      Кем он стал ещё будет видно. Пока в аренде, а летом наверняка будет играть в другой команде. В Зенит он попал только благодаря Сарсания.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 00:08

      А кем он был?

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 19 февраля 2019, 20:21

      Бомж - он и в Литве бомж.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > vladik12 19 февраля 2019, 20:30

      ахахахаха, в точку)))

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