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    Гризманн, Канте – в списке самых влиятельных европейцев до 30 лет по версии Forbes

    Издание Forbes выпустило рейтинг самых влиятельных европейцев в возрасте до 30 лет. Список включает в себя несколько категорий.

    В категорию «Спорт и игры» попали два футболиста сборной Франции. Речь идет о форварде «Атлетико» Антуане Гризманне и хавбеке «Челси» Н’Голо Канте.

    • Игроки в прошло году стали чемпионами мира.
    • В текущем сезоне АПЛ Канте провел 26 матчей, забил три гола, сделал четыре результативных паса.
    • Гризманн в 24 играх Примеры забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Forbes

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    19.02.2019 19:28
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 12:03

      Странный и не совсем футбольный рейтинг.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 февраля 2019, 21:44

      гризманн и канте ? хахахаххахаха ! уфффф ! че там курнули то чтоб такое понаписать? Гризманн идиот который сидит в атлетико который всегда будет ниже барсы и реала !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 19 февраля 2019, 20:23

      Какой Гризманн влиятельный человек, если он засал переходить в Барселону, из-за конкуренции со стороны Усмана и Коутиньо

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Skull_Boy 19 февраля 2019, 20:49

      А на какой позиции играет Гризман и Дембеле с Коутиньо ? Напиши, что он зассал конкуренции с Пике...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 20:55

      Гризманн всегда играл левым крайним, как и Дембеле с Коутом

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Skull_Boy 19 февраля 2019, 21:03

      Гризман играет центрального нападающего и свободного художника, смещаясь на фланги и опускаясь ниже для получения мяча. Дембеле чисто правый фланговый полузащитник, можно и вингером назвать, а Коутиньо играет центрального полузащитника и смещаясь влево. В Зените так иногда используют Шатова, но он уже давно никакой из-за физики. Конкуренты Гризману Месси и Суарес.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      karamaltyk > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 21:36

      https://ru.whoscored.com/Players/80241/Show/Антуан-Гризманн

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > karamaltyk 19 февраля 2019, 21:39

      У меня устаревший браузер и ссылки не выделяются как и многие драйверы не работают. О чём там вкратце ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 21:41

      Когда это Дембеле играл с правой стороны, если всю жизнь, как в Ренне и Боруссии гонял слева и ударная нога его левая

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Skull_Boy 19 февраля 2019, 21:42

      Ну ты посмотри где он играет в Барсе.

      3
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 21:45

      Стат по Гризману, по позиции в частности. У него из 41 встречи ФРВ-31, АПЦ-8 и правые ФРВ и ПП по 1. Как бы в поддержку тебя коммент мой)

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Skull_Boy 19 февраля 2019, 21:49

      А что касается ноги. То посмотри где играет левоногий Роббен. И его коронное смещение с правого фланга в центр и удар левой и гол.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > karamaltyk 19 февраля 2019, 21:50

      Понял. Но меня поддерживать не надо, я хорошо стою в спорте и в футболе в частности ещё с юности. )))

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