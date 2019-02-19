Гризманн, Канте – в списке самых влиятельных европейцев до 30 лет по версии Forbes

Издание Forbes выпустило рейтинг самых влиятельных европейцев в возрасте до 30 лет. Список включает в себя несколько категорий.

В категорию «Спорт и игры» попали два футболиста сборной Франции. Речь идет о форварде «Атлетико» Антуане Гризманне и хавбеке «Челси» Н’Голо Канте.