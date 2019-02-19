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    В 2008-м «Барселона» отказалась от покупки Бензема из-за его поведения во время переговоров

    Нападающий «Реала» Карим Бензема мог оказаться в «Барселоне» в 2008 году, сообщает Marca.

    Француз, выступавший на тот момент в «Лионе», был главной целью каталонцев. Тогдашний технический директор сине-гранатовых Чики Бегиристайн приехал домой к форварду, чтобы убедить его заключить контракт. «Барселона» была уверена, что ей удастся заполучить футболиста.

    Но Бегиристайну не понравилось то, что он увидел. Поведение Бензема показалось ему недружественным. По словам руководителя, игрок даже не смотрел на него во время разговора.

    По той или иной причине было решено, что «Барселона» не будет покупать нападающего. В клубе посчитали, что поведение Бензема может стать проблемой, а его адаптация вызовет сложности.

    Летом 2009 года француз перешел из «Лиона» в «Реал» за 35 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    19.02.2019 16:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 19 февраля 2019, 20:47

      и слава богу, что отказались

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 19 февраля 2019, 20:26

      Хорошо что не взяли , хотя в барселоне он заиграл гораздо лучше

      0
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      ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr > SuperPAV9 19 февраля 2019, 20:49

      не думаю. он бревно бревном, а барсе нужны техничные и активные как суарес например

      0
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      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > SarJr 19 февраля 2019, 21:30

      Бензема в реале деградировал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 18:10

      Ну и правильно сделали.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 19 февраля 2019, 17:40

      Ну ёмое барса! вот именно тогда нужно было взять и не купить?! бесите! щас так да, работаете хорошо, всех берете, а тогда поднасрать решили да?

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 19 февраля 2019, 17:23

      Аплодисменты в студию!У Чики чуйка сработала просто блестяще!Зачем этот дров был нужен великому клубу?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 19 февраля 2019, 17:07

      И слава Богу

      9
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