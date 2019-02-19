В 2008-м «Барселона» отказалась от покупки Бензема из-за его поведения во время переговоров

Нападающий «Реала» Карим Бензема мог оказаться в «Барселоне» в 2008 году, сообщает Marca.

Француз, выступавший на тот момент в «Лионе», был главной целью каталонцев. Тогдашний технический директор сине-гранатовых Чики Бегиристайн приехал домой к форварду, чтобы убедить его заключить контракт. «Барселона» была уверена, что ей удастся заполучить футболиста.

Но Бегиристайну не понравилось то, что он увидел. Поведение Бензема показалось ему недружественным. По словам руководителя, игрок даже не смотрел на него во время разговора.

По той или иной причине было решено, что «Барселона» не будет покупать нападающего. В клубе посчитали, что поведение Бензема может стать проблемой, а его адаптация вызовет сложности.

Летом 2009 года француз перешел из «Лиона» в «Реал» за 35 миллионов евро.