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    Замглавреда «Эха Москвы»: «Извиняюсь перед «Зенитом». Мои слова были омерзительны и антипрофессиональны»

    Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман попросил прощения за свое высказывание в адрес «Зенита».

    11 февраля в эфире программы «Футбольный клуб» Бунтман признался в ненависти к петербургскому клубу и назвал его бомжатником и газпромовским болотом.

    «В прошлый раз я тут выступил. И выступление мое носило омерзительный характер. Это было не просто непрофессиональное, а антипрофессиональное выступление. Об этом я доложил главному редактору [Алексею Венедиктову], который узнал обо всем от меня.

    Я хочу принести свои извинения. Во-первых, болельщикам «Зенита», ни в чем не повинным. И хочу принести извинения всем слушателям и главное – коллегам, потому что я плюнул во всю нашу профессию. Хочу сказать, что коллеги в тоже ни в чем не повинны. И они по какому-то недоразумению, может быть, тоже считали меня своим.

    Место таким выступлениям даже не особенно на трибуне, а, может быть, где-то в пабе – с совершенно справедливым получением за это кружкой по башке. В этом я абсолютно уверен. Я предупредил главного редактора, что я не имею никакого права сидеть здесь с умным видом и рассуждать о футболе спокойно и объективно. Поэтому я не имею права вести «Футбольный клуб». Я и не буду это больше делать.

    Мое место – на трибуне, в пабе, на диване перед телевизором. Вот туда я и отправлюсь. О футболе, как журналист, я больше говорить не буду. Думаю, что вы меня поймете. Это больше невозможно для меня, если я хочу каким-то образом сохранить отношение к профессии. То, что было в прошлый раз, – это не профессия», – сказал Бунтман в эфире сегодняшнего выпуска «Футбольного клуба».

    • Радиостанция «Эхо Москвы» входит в холдинг «Газпром-медиа».
    • Бунтман – болельщик «Спартака».

    Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»

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    19.02.2019 15:59
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 20 февраля 2019, 15:22

      Газпром показал ему желтую, намекнул -следующая красная, а он понял , что это такое наверняка.

      0
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 20 февраля 2019, 13:23

      Не отмоется никогда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 20 февраля 2019, 12:26

      Его слова были "омерзительно точны".

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 20 февраля 2019, 06:39

      Если внимательно посмотреть последние 10 минут этого словесного поноса, то вывод один: оба были бухие. Уткин с таким остекленевшим и грустным взглядом разглядывал пустой стакан, где только что плескался вискарь... А у Бунтмана с непривычки( с Васей ему не тягаться!) элементарно заплетался язык.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 февраля 2019, 00:13

      Поняла скотина, в чей огород забралась!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 19 февраля 2019, 20:35

      Это ж как покровители "болота" напугали человека, что он аж прямо рассыпался в извинениях и решил больше о футболе не говорить? Свобода слова во всей красе.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 февраля 2019, 20:18

      Поздно. Мы уже посмеялись над этим клоуном

      0
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      Рейтинг: +6311

      порт 19 февраля 2019, 19:11

      А теперь ходи, и оглядывайся.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 19 февраля 2019, 19:04

      "Ухо мацы" всё такое,но как и "Зенит" финансируется Газпромом.Так что считаем это внутренним делом "нашего достояния".

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 19 февраля 2019, 19:03

      Эхо мацы - газпромовская конторка. Усатый журналистишка своим хозяевам воздух испортил) Вот и пришлось извиниться публично.

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