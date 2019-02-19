Замглавреда «Эха Москвы»: «Извиняюсь перед «Зенитом». Мои слова были омерзительны и антипрофессиональны»

Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман попросил прощения за свое высказывание в адрес «Зенита».

11 февраля в эфире программы «Футбольный клуб» Бунтман признался в ненависти к петербургскому клубу и назвал его бомжатником и газпромовским болотом.

«В прошлый раз я тут выступил. И выступление мое носило омерзительный характер. Это было не просто непрофессиональное, а антипрофессиональное выступление. Об этом я доложил главному редактору [Алексею Венедиктову], который узнал обо всем от меня.

Я хочу принести свои извинения. Во-первых, болельщикам «Зенита», ни в чем не повинным. И хочу принести извинения всем слушателям и главное – коллегам, потому что я плюнул во всю нашу профессию. Хочу сказать, что коллеги в тоже ни в чем не повинны. И они по какому-то недоразумению, может быть, тоже считали меня своим.

Место таким выступлениям даже не особенно на трибуне, а, может быть, где-то в пабе – с совершенно справедливым получением за это кружкой по башке. В этом я абсолютно уверен. Я предупредил главного редактора, что я не имею никакого права сидеть здесь с умным видом и рассуждать о футболе спокойно и объективно. Поэтому я не имею права вести «Футбольный клуб». Я и не буду это больше делать.

Мое место – на трибуне, в пабе, на диване перед телевизором. Вот туда я и отправлюсь. О футболе, как журналист, я больше говорить не буду. Думаю, что вы меня поймете. Это больше невозможно для меня, если я хочу каким-то образом сохранить отношение к профессии. То, что было в прошлый раз, – это не профессия», – сказал Бунтман в эфире сегодняшнего выпуска «Футбольного клуба».