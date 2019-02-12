Ведущий «Эха Москвы» назвал «Зенит» газпромовским болотом и дрянной командой. Радиостанция входит в «Газпром-медиа»

Зачем эта заметка на сайте, какая цель?
А что болельщик Спартака должен признаваться в любви к Зениту - конечно нет. Это его мнение, ну и пошел он на х...!
Товарищ редактор - зачем разжигать ...
Ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман в эфире дал свою характеристику «Зениту». Журналист назвал клуб из Санкт-Петербурга газпромовским болотом. Видео речи можно увидеть ниже (с 52:00).
«Вы в своем бомжатнике сидите – вот и сидите в своем болоте. В своем зенитовском газпромовском болоте. Ненавижу больше всех.
Я всю жизнь говорю, как я ненавижу «Зенит» всей своей душой, которая у меня есть. И никогда в жизни, даже если он будет играть против Турции и Азербайджана, я не буду болеть за «Зенит».
Ваш дрянной «вираж», с вашей дрянной командой, никогда в жизни никуда не выйдет. И провалится в маленькую уборную», – обратился Бунтман к фанатам «Зенита».
- Радиостанция «Эхо Москвы» входит в холдинг «Газпром-медиа».
- 62-летний Бунтман является болельщиком «Спартака».
- Журналист является заслуженным работником культуры РФ.