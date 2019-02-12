Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ведущий «Эха Москвы» назвал «Зенит» газпромовским болотом и дрянной командой. Радиостанция входит в «Газпром-медиа»

    Ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман в эфире дал свою характеристику «Зениту». Журналист назвал клуб из Санкт-Петербурга газпромовским болотом. Видео речи можно увидеть ниже (с 52:00).

    «Вы в своем бомжатнике сидите – вот и сидите в своем болоте. В своем зенитовском газпромовском болоте. Ненавижу больше всех.

    Я всю жизнь говорю, как я ненавижу «Зенит» всей своей душой, которая у меня есть. И никогда в жизни, даже если он будет играть против Турции и Азербайджана, я не буду болеть за «Зенит».

    Ваш дрянной «вираж», с вашей дрянной командой, никогда в жизни никуда не выйдет. И провалится в маленькую уборную», – обратился Бунтман к фанатам «Зенита».

    • Радиостанция «Эхо Москвы» входит в холдинг «Газпром-медиа».
    • 62-летний Бунтман является болельщиком «Спартака».
    • Журналист является заслуженным работником культуры РФ.

    Источник: YouTube-канал «Эхо Москвы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2019 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      Varnes 14 февраля 2019, 09:35

      Зачем эта заметка на сайте, какая цель?
      А что болельщик Спартака должен признаваться в любви к Зениту - конечно нет. Это его мнение, ну и пошел он на х...!

      Товарищ редактор - зачем разжигать ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 13 февраля 2019, 17:45

      Особенно приятно что это сказано на деньги Газпрома, что ещё раз подтверждает какие дауны там работают.Плохо что теперь один из главных даунов будет всем нашим футболом руководить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3960

      Kollljan 13 февраля 2019, 16:12

      Жидюга падла!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Goggster 13 февраля 2019, 15:03

      Еврюга Б....дь....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 февраля 2019, 13:55

      Что-то мне это напоминает ) Скачущих хохлов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -546

      massaboss 13 февраля 2019, 09:19

      Как журналист не понимает элементарных вещей, что он просто куёт ненависть среди людей. Это очень во вред государству. Это полезный идиот пиндосов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > massaboss 13 февраля 2019, 09:22

      Когда мы тут кусаем друг друга, это нормально. Знаем за что. Но публичный человек не имеет права на это. Надо лишать таких права голоса.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3960

      Kollljan > massaboss 13 февраля 2019, 16:13

      А ты посмотри, кто голосит с экрана тв. Там кроме жидов и нет никого. Вот они и сеют вражду между нами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 февраля 2019, 07:45

      клоун усатый

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 13 февраля 2019, 00:49

      За твои слова Холокост по тебе плачет сволочь еврейская.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 12 февраля 2019, 23:44

      Показал свинную рожу типичного болельщика Сраптака!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 12 февраля 2019, 22:58

      Срочно амнистируйте Грица. Он не ту суку ножом пырнул.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11