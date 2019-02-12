Ведущий «Эха Москвы» назвал «Зенит» газпромовским болотом и дрянной командой. Радиостанция входит в «Газпром-медиа»

Ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман в эфире дал свою характеристику «Зениту». Журналист назвал клуб из Санкт-Петербурга газпромовским болотом. Видео речи можно увидеть ниже (с 52:00).

«Вы в своем бомжатнике сидите – вот и сидите в своем болоте. В своем зенитовском газпромовском болоте. Ненавижу больше всех.

Я всю жизнь говорю, как я ненавижу «Зенит» всей своей душой, которая у меня есть. И никогда в жизни, даже если он будет играть против Турции и Азербайджана, я не буду болеть за «Зенит».

Ваш дрянной «вираж», с вашей дрянной командой, никогда в жизни никуда не выйдет. И провалится в маленькую уборную», – обратился Бунтман к фанатам «Зенита».