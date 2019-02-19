Бартомеу: «Неймар купил свою свободу за 222 миллиона, но «Барселоне» были не нужны эти деньги. Мы не хотели его отпускать»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал, что клуб не хотел отпускать нападающего Неймара в «ПСЖ».

Летом 2017 года бразилец выкупил свой контракт у каталонского клуба за 222 миллиона евро и присоединился к парижанам.

«Возможное возвращение Неймара? Это кажется очень трудным. Большие клубы не хотят продавать своих футболистов. Мы хотим, чтобы великие игроки побеждали, а не занимались бизнесом.

Неймар купил свою свободу за 222 миллиона евро, но «Барселоне» эти деньги были не нужны. Мы не хотели его продавать.

В Испании клубы обязаны включать в контракты футболистов пункт об отступных. Но если кто-то хочет купить Серхио Бускетса, Жерара Пике или Лионеля Месси, они не продаются. Думаю, трансферов между большими клубами будет очень мало», – сказал Бартомеу.