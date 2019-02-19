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    Бартомеу: «Неймар купил свою свободу за 222 миллиона, но «Барселоне» были не нужны эти деньги. Мы не хотели его отпускать»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал, что клуб не хотел отпускать нападающего Неймара в «ПСЖ».

    Летом 2017 года бразилец выкупил свой контракт у каталонского клуба за 222 миллиона евро и присоединился к парижанам.

    «Возможное возвращение Неймара? Это кажется очень трудным. Большие клубы не хотят продавать своих футболистов. Мы хотим, чтобы великие игроки побеждали, а не занимались бизнесом.

    Неймар купил свою свободу за 222 миллиона евро, но «Барселоне» эти деньги были не нужны. Мы не хотели его продавать.

    В Испании клубы обязаны включать в контракты футболистов пункт об отступных. Но если кто-то хочет купить Серхио Бускетса, Жерара Пике или Лионеля Месси, они не продаются. Думаю, трансферов между большими клубами будет очень мало», – сказал Бартомеу.

    Источник: Tribalfootball

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    19.02.2019 13:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 19 февраля 2019, 20:29

      Правильно сделал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 17:45

      Неймар сам выбрал это решение. Но сейчас он наверное понял свою ошибку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 февраля 2019, 14:29

      Ну не нужны отдайте их кому нибудь.. Мне, например)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 19 февраля 2019, 14:18

      Бускетс такой гений что можно взять замену из любого середняка за 15 лямов, не говоря уже о реально крутых ЦОПах типа Канте

      1
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      Рейтинг: +2402

      SarJr > калач 19 февраля 2019, 15:08

      Не скажите, шеф. 1) это воспитанник и испанец
      2) он играет очень большую роль, хоть может и не очень заметную
      3) он опорник, а тот же канте играет ближе к атаке. Функции разные, поэтому нельзя сравнивать и взаимозаменять
      4) один из немногих из старой гвардии, знакомый и игравший с иньестой, хави и тд

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