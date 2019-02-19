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    Погба: «Сульшер возглавил «МЮ», потому что он может привести команду к победам в турнирах»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился эмоциями от победы над «Челси» в матче 1/8 финала Кубка Англии (2:0).

    «Это была красивая победа. Сегодня вся команда провела отличный матч, каждый из нас. Это было нелегко, но мы выиграли. Мы очень довольны.

    Команда помогает мне показать мою лучшую игру, а я стараюсь для них. Они помогают мне забивать голы и делать результативные передачи. Мы получаем удовольствие от игры вместе.

    «Мы – это «Манчестер Юнайтед». Наш клуб участвует в матчах, чтобы выиграть трофеи. Сульшер возглавил команду, потому что он может привести команду к победам в турнирах. Он доверяет нам, а мы доверяем ему», – сказал Погба.

    • Погба – воспитанник академии «МЮ».
    • В текущем сезоне АПЛ он сыграл в 23 матчах, забил 11 голов и отдал восемь голевых передач.

    Источник: BBC

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    19.02.2019 11:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 17:16

      Хорошо когда игра дается легко и непринужденно. Но играть все же в полную силу надо при любом тренере.

      2
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 19 февраля 2019, 13:21

      Сульшер неопытный может - а Моуриньо нет?))Железная логика))Ну да сто процентов именно поэтому и возглавил!)

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero 19 февраля 2019, 12:29

      доиграйте до конца сезона .., выиграть только кубок англии реально. и то надо попотеть.

      6
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 19 февраля 2019, 12:02

      МЮ- Сила!

      3
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