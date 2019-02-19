Погба: «Сульшер возглавил «МЮ», потому что он может привести команду к победам в турнирах»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился эмоциями от победы над «Челси» в матче 1/8 финала Кубка Англии (2:0).

«Это была красивая победа. Сегодня вся команда провела отличный матч, каждый из нас. Это было нелегко, но мы выиграли. Мы очень довольны.

Команда помогает мне показать мою лучшую игру, а я стараюсь для них. Они помогают мне забивать голы и делать результативные передачи. Мы получаем удовольствие от игры вместе.

«Мы – это «Манчестер Юнайтед». Наш клуб участвует в матчах, чтобы выиграть трофеи. Сульшер возглавил команду, потому что он может привести команду к победам в турнирах. Он доверяет нам, а мы доверяем ему», – сказал Погба.