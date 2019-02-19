Рибери присоединился к «Баварии» в Ливерпуле

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери вернулся в расположение немецкой команды. Мюнхенцы сегодня проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» на «Энфилде».

Ранее стало известно, что французский футболист не полетел вместе с командой, так как его жена родила дочь и он остался с ней. Этот ребенок стал для пары пятым.

Матч «Ливерпуль» – «Бавария» состоится сегодня, 19 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Игру обслужит бригада судей из Италии во главе с Джанлукой Рокки.

Боатенг пропустит матч с «Ливерпулем» из-за кишечной инфекции. Рибери присоединится к «Баварии» позже из-за рождения ребенка