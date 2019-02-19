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    Рибери присоединился к «Баварии» в Ливерпуле

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери вернулся в расположение немецкой команды. Мюнхенцы сегодня проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» на «Энфилде».

    Ранее стало известно, что французский футболист не полетел вместе с командой, так как его жена родила дочь и он остался с ней. Этот ребенок стал для пары пятым.

    • Матч «Ливерпуль» – «Бавария» состоится сегодня, 19 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • Игру обслужит бригада судей из Италии во главе с Джанлукой Рокки.

    Боатенг пропустит матч с «Ливерпулем» из-за кишечной инфекции. Рибери присоединится к «Баварии» позже из-за рождения ребенка

    Источник: Goal.com

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    19.02.2019 11:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 17:05

      Конечно же он должен быть в составе Баварии в таком важном матче.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 19 февраля 2019, 12:03

      Ну вот запустил конвейер! Главное что бы с семьёй до конца.

      2
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