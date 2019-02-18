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    Боатенг пропустит матч с «Ливерпулем» из-за кишечной инфекции. Рибери присоединится к «Баварии» позже из-за рождения ребенка

    Твиттер «Баварии» опубликовал заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ливерпулем».

    В ней отсутствую защитник Джером Боатенг и полузащитник Франк Рибери.

    По словам главного тренера мюнхенцев Нико Ковача, немец не полетел на игру из-за обострения инфекции желудочно-кишечного тракта. Что касается француза, то он прибудет в Англию позже отдельным рейсом: сегодня ночью его жена родила ему пятого ребенка, и он на некоторое время останется с ней.

    Встреча «Ливерпуль» – «Бавария» состоится во вторник, 19 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер «Баварии»

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    18.02.2019 12:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 17:02

      Трудно даже определить победителя в этой паре.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +81

      snaiper1989 18 февраля 2019, 14:24

      Лига чемпионов наверно???

      1
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