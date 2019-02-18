Боатенг пропустит матч с «Ливерпулем» из-за кишечной инфекции. Рибери присоединится к «Баварии» позже из-за рождения ребенка

Твиттер «Баварии» опубликовал заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ливерпулем».

В ней отсутствую защитник Джером Боатенг и полузащитник Франк Рибери.

По словам главного тренера мюнхенцев Нико Ковача, немец не полетел на игру из-за обострения инфекции желудочно-кишечного тракта. Что касается француза, то он прибудет в Англию позже отдельным рейсом: сегодня ночью его жена родила ему пятого ребенка, и он на некоторое время останется с ней.

Встреча «Ливерпуль» – «Бавария» состоится во вторник, 19 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.