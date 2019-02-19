Князь Монако Альбер II: «Отставка Васильева была неожиданной»

Князь Монако Альбер II прокомментировал уход с поста вице-президента «Монако» Вадима Васильева.

«Эта отставка была неожиданной. Если оценивать работу Васильева на посту руководителя клуба за последние сезоны, то они, конечно, положительные. Нынешний сезон плохой, мы очень далеки от достижения целей. Также мы не показываем то качество игры, на которое способна эта команда. Жаль, что Васильева отправили в отставку, не дожидаясь конца сезона», – сказал князь Монако.