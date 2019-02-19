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    Князь Монако Альбер II: «Отставка Васильева была неожиданной»

    Князь Монако Альбер II прокомментировал уход с поста вице-президента «Монако» Вадима Васильева.

    «Эта отставка была неожиданной. Если оценивать работу Васильева на посту руководителя клуба за последние сезоны, то они, конечно, положительные. Нынешний сезон плохой, мы очень далеки от достижения целей. Также мы не показываем то качество игры, на которое способна эта команда. Жаль, что Васильева отправили в отставку, не дожидаясь конца сезона», – сказал князь Монако.

    • Васильев работал в «Монако» с 2013 года. При нем команда выиграла чемпионат Франции и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
    • После 25-ти туров монегаски набрали 22 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: Le Figaro

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    19.02.2019 11:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 17:02

      Очень смелое решение ,не смотря на прошлые заслуги.

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 19 февраля 2019, 12:06

      Уже с приходом (а точнее возвратом) нормального тренера, все пошло на лад.

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