Князь Монако Альбер II: «Отставка Васильева была неожиданной»

Очень смелое решение ,не смотря на прошлые заслуги.
Князь Монако Альбер II прокомментировал уход с поста вице-президента «Монако» Вадима Васильева.
«Эта отставка была неожиданной. Если оценивать работу Васильева на посту руководителя клуба за последние сезоны, то они, конечно, положительные. Нынешний сезон плохой, мы очень далеки от достижения целей. Также мы не показываем то качество игры, на которое способна эта команда. Жаль, что Васильева отправили в отставку, не дожидаясь конца сезона», – сказал князь Монако.
- Васильев работал в «Монако» с 2013 года. При нем команда выиграла чемпионат Франции и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
- После 25-ти туров монегаски набрали 22 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.