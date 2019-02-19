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    Широков: «Полстраны можно посадить так же, как Кокорина с Мамаевым»

    Экс-полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков прокомментировал скандал вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Есть противоправные действия, которые караются законом. Другое дело, что наказание, наверное, несоизмеримо тому поступку, который они совершили. По такому принципу можно полстраны посадить. У многих бывают подобные конфликты. Другое дело, что их поступок, мягко говоря, не совсем правильный. Но наказание они уже понесли, выводы сделали и, отпустив их ребят домой, можно ограничиться каким-то штрафом. Но это вопрос к правосудию.

    Такое бывает, и не только с ними, конечно. Другое дело, что они должны были понимать, что к их персонам приковано внимание. Современная жизнь устроена так, что она ведется наблюдение за всеми. Парни должны были понимать меру своей ответственности, потому что они публичные люди»,– заявил Широков.

    • В октябре Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким был арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.
    • 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание всех четверых в СИЗО еще на два месяца.
    • 6 февраля срок ареста был продлен до 8 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2019 10:25
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 февраля 2019, 00:18

      Шира прав, что-то здесь не то!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 февраля 2019, 19:38

      Но наказание они уже понесли, выводы сделали и, отпустив их ребят домой, можно ограничиться каким-то штрафом.
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Т.е. если кто-то поступил так же, посидел в СИЗО 4 месяца и есть деньги на штраф, то его можно выпускать? А если нет денег на штраф?
      Опять всё сводится к тому, что если нет денюжек - то сиди в тюрьме.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 19 февраля 2019, 19:01

      Зато вторая половина некоторое время поживёт спокойно.Мы вас будем охранять надёжно,"первая половина"!!!

      1
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      Рейтинг: +257

      vikrub 19 февраля 2019, 18:56

      "Парни должны были понимать меру своей ответственности, потому что они публичные люди»,– заявил Широков". Но они на тот момент этого не ХОТЕЛИ понимать. Господин Широков так говорит из цеховой солидарности. Но если бы так обошлись с его близкими родственниками, он бы говорил по другому.А если у нас пол страны таких значит нужно бороться ещё жёстче. На примере этих наглых снобов от футбола государство и воспитывает молодёжь, что бы таких было гораздо меньше чем пол страны. А лучше, что бы совсем не было в футболе.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 16:46

      Что этим хотел сказать Широков? Эту истину знают все и без него.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > zigbert 19 февраля 2019, 17:32

      Так просто мнение свое высказал) Не Ванга чай!)

      0
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      Рейтинг: +257

      vikrub 19 февраля 2019, 15:10

      "Парни должны были понимать меру своей ответственности, потому что они публичные люди»,– заявил Широков". Но они на тот момент этого не ХОТЕЛИ понимать. Господин Широков так говорит из цеховой солидарности. Но если бы так обошлись с его близкими родственниками, он бы говорил по другому.А если у нас пол страны таких значит нужно бороться ещё жёстче. На примере этих наглых снобов от футбола государство и воспитывает молодёжь, что бы таких было гораздо меньше чем пол страны. А лучше, что бы совсем не было в футболе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 19 февраля 2019, 15:07

      Если бы пол страны получали по 2 млн. руб в месяц, то точно сидели бы за такое. А так никакого проку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 19 февраля 2019, 13:55

      Вот дурак...и уши холодные!

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 19 февраля 2019, 13:47

      Держите ответ за себя.Не надо прикрываться страной,когда в одном месте пригорает!

      7
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 февраля 2019, 13:25

      Да, Рома!!! Что это все про Кокорина с Мамаевым, а тебя забыли, да???

      5
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