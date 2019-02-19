Широков: «Полстраны можно посадить так же, как Кокорина с Мамаевым»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков прокомментировал скандал вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Есть противоправные действия, которые караются законом. Другое дело, что наказание, наверное, несоизмеримо тому поступку, который они совершили. По такому принципу можно полстраны посадить. У многих бывают подобные конфликты. Другое дело, что их поступок, мягко говоря, не совсем правильный. Но наказание они уже понесли, выводы сделали и, отпустив их ребят домой, можно ограничиться каким-то штрафом. Но это вопрос к правосудию.

Такое бывает, и не только с ними, конечно. Другое дело, что они должны были понимать, что к их персонам приковано внимание. Современная жизнь устроена так, что она ведется наблюдение за всеми. Парни должны были понимать меру своей ответственности, потому что они публичные люди»,– заявил Широков.