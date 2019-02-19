Клопп: «Клубы АПЛ не продают игроков другим английским клубам»

Мане, Ван Дейк, Лалана, Робертсон, Ловрен, Милнер, Шакири, Старридж
Пол состава перешли из английских клубов, п и з д у н.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об интересе клуба к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, когда тот выступал за «Манчестер Сити».
«Покупка английских игроков – это умная идея для клубов Бундеслиги, потому что у нас никогда не будет шанса получить Санчо. Мы не слепы, видели его, он нам нравился, тогда подумали: «Можем ли мы его достать?» Нет. Потому что английские клубы не продают игроков другим английским клубам.
Я не знаю точно, в чем причина этого, но они этого не делают. Теперь игроки могут поехать в Германию, где прекрасная лига», – заявил Клопп.
- В 22 матчах чемпионата Германии на счету 18-летнего Санчо семь голов и 11 результативных передач.
- Дортмундцы приобрели хавбека у «Манчестер Сити» летом 2017 года почти за 8 миллионов евро.
- Контракт игрока с черно-желтыми рассчитан до 2022 года.