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    Клопп: «Клубы АПЛ не продают игроков другим английским клубам»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об интересе клуба к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, когда тот выступал за «Манчестер Сити».

    «Покупка английских игроков – это умная идея для клубов Бундеслиги, потому что у нас никогда не будет шанса получить Санчо. Мы не слепы, видели его, он нам нравился, тогда подумали: «Можем ли мы его достать?» Нет. Потому что английские клубы не продают игроков другим английским клубам.
    Я не знаю точно, в чем причина этого, но они этого не делают. Теперь игроки могут поехать в Германию, где прекрасная лига», – заявил Клопп.

    • В 22 матчах чемпионата Германии на счету 18-летнего Санчо семь голов и 11 результативных передач.
    • Дортмундцы приобрели хавбека у «Манчестер Сити» летом 2017 года почти за 8 миллионов евро.
    • Контракт игрока с черно-желтыми рассчитан до 2022 года.

    Источник: Goal.com

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    19.02.2019 09:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 20 февраля 2019, 06:21

      Мане, Ван Дейк, Лалана, Робертсон, Ловрен, Милнер, Шакири, Старридж
      Пол состава перешли из английских клубов, п и з д у н.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 февраля 2019, 14:09

      Ты у своих босав спроси и арсенала

      0
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      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит 19 февраля 2019, 13:40

      Насри, Уэлбэк, Санчес. Это только Арсенал

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Юрбан-Зенит 19 февраля 2019, 14:11

      Ван перси саня адабаер чемберли

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 19 февраля 2019, 11:04

      а как же окслейд-чемберлейн? тоже англичанин, из арсенала к вам перешел))

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