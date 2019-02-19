Клопп: «Клубы АПЛ не продают игроков другим английским клубам»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об интересе клуба к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, когда тот выступал за «Манчестер Сити».

«Покупка английских игроков – это умная идея для клубов Бундеслиги, потому что у нас никогда не будет шанса получить Санчо. Мы не слепы, видели его, он нам нравился, тогда подумали: «Можем ли мы его достать?» Нет. Потому что английские клубы не продают игроков другим английским клубам.

Я не знаю точно, в чем причина этого, но они этого не делают. Теперь игроки могут поехать в Германию, где прекрасная лига», – заявил Клопп.