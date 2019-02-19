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    Президент «Лиона» Оляс: «Хорошо, если Месси подхватит простуду»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал о капитане «Барселоны» Лионеле Месси накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы играли против «Манчестер Юнайтед» с Роналду в 2004 году, Криштиану был просто ракетой. Сталкивались и с такими парнями, как Бекхэм и Месси, хотя аргентинец никогда не играл очень вдохновленно против нас. Надеемся на продолжение этой тенденции. Если Месси подхватит простуду, это будет хорошо для нас», – заявил президент «Лиона».

    • Матч «Лион» – «Барселона» состоится 19 февраля во Франции.
    • Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
    • Ответная игра пройдет на «Камп Ноу» 13 марта.

    Источник: Daily Express

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    19.02.2019 07:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3414

      AZ 20 февраля 2019, 05:59

      Заголовок не читайте, смысл его слов был совсем другой...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 14:21

      Плохая надежда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 19 февраля 2019, 14:05

      Ага, желать даже простуды так себе. И без месси барса вас укатает в землю просто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 19 февраля 2019, 12:57

      Модет сходить к колдуну ву-ду? Какой-то маразм. Месси вам и с соплями наваляет, лягушатники.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 февраля 2019, 09:19

      ещё один петросян выискался

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 февраля 2019, 08:33

      Детский лепет какой то..

      2
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