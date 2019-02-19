Президент «Лиона» Оляс: «Хорошо, если Месси подхватит простуду»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал о капитане «Барселоны» Лионеле Месси накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли против «Манчестер Юнайтед» с Роналду в 2004 году, Криштиану был просто ракетой. Сталкивались и с такими парнями, как Бекхэм и Месси, хотя аргентинец никогда не играл очень вдохновленно против нас. Надеемся на продолжение этой тенденции. Если Месси подхватит простуду, это будет хорошо для нас», – заявил президент «Лиона».