Кудряшов сегодня дебютирует за «Истанбул Башакшехир»

В наших командах ему нашлось бы место ,но это решение самого Федора. Удачи.
Защитник Федор Кудряшов дебютирует за «Истанбул Башакшехир» в матче 22-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора».
Россиянин попал в стартовый состав своей команды.
Игра пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.
- Кудряшов перешел в «Истанбул Башакшехир» этой зимой.
- Клуб занимает первое место в чемпионате Турции.
Новый клуб Кудряшова станет чемпионом Турции. Все звезды тут – старше 30
@Antalyaspor karşısında ilk 11'imiz. #antVibfk pic.twitter.com/luYPEt5wl4— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 18 февраля 2019 г.