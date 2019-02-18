Кудряшов сегодня дебютирует за «Истанбул Башакшехир»

Защитник Федор Кудряшов дебютирует за «Истанбул Башакшехир» в матче 22-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора».

Россиянин попал в стартовый состав своей команды.

Игра пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

Кудряшов перешел в «Истанбул Башакшехир» этой зимой.

Клуб занимает первое место в чемпионате Турции.

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