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    Кудряшов сегодня дебютирует за «Истанбул Башакшехир»

    Защитник Федор Кудряшов дебютирует за «Истанбул Башакшехир» в матче 22-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора».

    Россиянин попал в стартовый состав своей команды.

    Игра пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

    • Кудряшов перешел в «Истанбул Башакшехир» этой зимой.
    • Клуб занимает первое место в чемпионате Турции.

    Новый клуб Кудряшова станет чемпионом Турции. Все звезды тут – старше 30

    Источник: Твиттер ФК «Истанбул Башакшехир»

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    18.02.2019 20:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 12:10

      В наших командах ему нашлось бы место ,но это решение самого Федора. Удачи.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 18 февраля 2019, 20:31

      Ни Таски, ни Кудряшову не сделали анимацию - хотя тот же Робиньо также недавно в команде, но для него постарались...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 20:19

      Фёдору удачи в стартовом матче в его новой команде.

      5
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