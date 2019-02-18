Беллараби не сыграет за «Байер» против «Краснодара» в ответном матче

По -моему первый раз у нас у всех один прогноз на матч по счёту 0:2 на Фрозиноне-Рома, но уже хозяева забили гол. В лучшем случае мы можем угадать исход.
Полузащитник «Байера» Карим Беллараби не сможет принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара». Об этом сообщает официальный сайт леверкузенцев.
28-летний немец получил травму в матче 22-го тура Бундеслиги с «Фортуной» (2:0).
Хавбек сегодня прошел медицинское обследование, которое выявило у него повреждение бедра левой ноги.
- В нынешнем сезоне Беллараби забил девять голов и сделал пять результативных передач в 21 матче.
- Ответная встреча «Байер – «Краснодар» пройдет 21 февраля. Первая игра завершилась вничью – 0:0.