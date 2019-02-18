Беллараби не сыграет за «Байер» против «Краснодара» в ответном матче

Полузащитник «Байера» Карим Беллараби не сможет принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара». Об этом сообщает официальный сайт леверкузенцев.

28-летний немец получил травму в матче 22-го тура Бундеслиги с «Фортуной» (2:0).

Хавбек сегодня прошел медицинское обследование, которое выявило у него повреждение бедра левой ноги.