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    Беллараби не сыграет за «Байер» против «Краснодара» в ответном матче

    Полузащитник «Байера» Карим Беллараби не сможет принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара». Об этом сообщает официальный сайт леверкузенцев.

    28-летний немец получил травму в матче 22-го тура Бундеслиги с «Фортуной» (2:0).

    Хавбек сегодня прошел медицинское обследование, которое выявило у него повреждение бедра левой ноги.

    • В нынешнем сезоне Беллараби забил девять голов и сделал пять результативных передач в 21 матче.
    • Ответная встреча «Байер – «Краснодар» пройдет 21 февраля. Первая игра завершилась вничью – 0:0.

    Источник: Официальный сайт «Байера»

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    18.02.2019 19:47
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    Комментарии163
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 22:50

      По -моему первый раз у нас у всех один прогноз на матч по счёту 0:2 на Фрозиноне-Рома, но уже хозяева забили гол. В лучшем случае мы можем угадать исход.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 22:35

      И сегодня неожиданных результатов не мало. Уже в трёх матчах у нас у всех баранки. Особенно удивил Лестер проигравший дома КП 1:4

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 21:37

      На сегодня буду заканчивать. Всего хорошего. Спокойной ночи!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 февраля 2019, 21:50

      Пока, Саша, до завтра !

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 20:52

      День какой то сегодня неудачный. И Спартак опять проиграл. Хорошо хоть праздник.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 февраля 2019, 21:04

      Товарняки пока только дают пищу для дальнейшей подготовки к чемпионату и корректировки в тренировочном процессе.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 23 февраля 2019, 21:10

      И надо же в первой игре попадаем на Краснодар. Страшно даже как то.

      7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 23 февраля 2019, 21:12

      Толя ,от начала чемпионата тоже многое будет зависеть. Если не заладится игра ,можно потерять все надежды.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 февраля 2019, 21:15

      Да, тут не повезло, Краснодар сейчас очень хорош. Но время ещё есть для подготовки к этому матчу.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 23 февраля 2019, 21:22

      Матч я не видел ,но по вратарям скажу что Кононов основным видит Селихова. Мне кажется он еще не совсем готов. Максименко тоже не стабилен. Ну а Реброва мне кажется совсем не надо выпускать ,так как он будет только тормозить развитие этих двух вратарей.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 февраля 2019, 21:25

      Я тоже не смотрел этот товарняк. Посмотрим когда пойдут официальные игры,кто и как готов будет.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 23 февраля 2019, 21:27

      Олег ,Алексей эстонский передает тебе привет и поздравляет с Праздником.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 февраля 2019, 21:29

      Спасибо, Саня. Я ему на личку написал и поздравил. Он уже наверное хорошо накатил. )))

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 23 февраля 2019, 21:35

      Наверное хорошо принял на грудь. Разморило.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 23 февраля 2019, 21:36

      У него это бывает, он не может вовремя тормознуть. И потом уже забывает и не помнит о чём шёл разговор.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 20:31

      Месси "замесил" Севилью...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 23 февраля 2019, 20:39

      Я его фамилию обыграл. Но судьи в Италии и в Испании просто саботируют ВАР. Многие не сморят специально потому, что регламент убогий и нет обязательного просмотра. Сейчас это рекомендательный характер на усмотрение главного и видеоарбитра. Представители команд на просмотр никак не влияют как в других видах спорта, где это делают по их требованию.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 23 февраля 2019, 20:48

      ВАР не панацея, потому что смотрит один судья. И человеческий фактор всегда будет присутствовать. В баскетболе, хоккее смотрят 2-3 судьи, в гандболе, волейболе два.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 23 февраля 2019, 20:57

      Нужен правильный по нему регламент и методические указания носящие обязательный характер для просмотра и в каких случаях. Если тренер или представители команд не будут на это влиять, то ВАР так и будет профанацией в футболе.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 23 февраля 2019, 21:07

      Да в итоге так и будет как сейчас. Могут сделать обязательный характер просмотра по сообщению видеоарбитра и только.

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 февраля 2019, 20:10

      Все пох. я спать!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 23 февраля 2019, 20:27

      Отдыхай, Серёга, спокойной ночи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 23 февраля 2019, 20:54

      Всего хорошего Сереж. Спокойной ночи!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 23 февраля 2019, 20:05

      Это Барса,это Месси !!!!!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 23 февраля 2019, 20:29

      Штампы глаголить много ума не надо. И один в поле воин, если ты Месси !

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 февраля 2019, 20:04

      Я понял . сам с собой разговариваю, СПАТЬ!!

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 февраля 2019, 19:52

      Лёха стихов нету, пьян!
      По клаве попадаю с трудом.
      Но смысл понял..

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 февраля 2019, 19:14

      Толян, скажи че почем, ну сильно пьян (по футболу конечно)!

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