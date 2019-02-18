Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-игрок «Барселоны»: «Месси способен выиграть любой матч в одиночку, в любой момент. Поэтому Вальверде заботится о нем»

    Бывший нападающий «Барселоны» Сонни Андерсон считает, что каталонцам будет очень сложно заменить форварда Лионеля Месси в случае его ухода.

    «Это тяжело. Для меня это было очень трудное время, потому что, когда я приехал, я стоил больше денег, чем Роналдо. И болельщики ожидали от меня такого же выступления.

    Роналдо был уникальным игроком, а обо мне поклонники мало что знали, потому что я играл во Франции. После ухода Месси игроку, который наденет футболку с номером 10 в «Барселоне», будет еще труднее, чем мне.

    Я уже говорил в то время, что я пришел не на замену Роналдо. Это был новый, вовсе другой проект, но он не сработал, как я ожидал. Система Луи ван Гаала не была рассчитана на то, чтобы нападающий забивал много голов.

    Месси однозначно способен выиграть любой матч в одиночку, в любой момент. И именно поэтому Вальверде заботится о нем. Он хочет, чтобы Лионель был в лучшей форме. «Барселона» будет испытывать много неприятностей в его отсутствие, поэтому я очень хорошо вижу, что клуб заботится о нем.

    Я абсолютно понимаю, что он не играл в стартовом составе против «Реала», и что у «Барселоны» есть качества, позволяющие ей проводить некоторые встречи без Месси. Но, как правило, Вальверде должен стараться выжать из него максимум, потому что он единственный игрок в мире, способный решить игру самостоятельно», – сказал Андерсон.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2019 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 18 февраля 2019, 22:21

      Лео,безусловно,пока что лучший футболист 21 века и беречь его, заботится и опекать по жизни обязанность любого профессионального тренера...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 17:57

      Время придет и Месси придется заканчивать свою карьеру. Но хотелось бы что бы он закончил ее в Барселоне.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 17:10

      Не так долго осталось ждать, чтобы сравнить игру Барсы и её достижения при Месси и без него. Если без Хави и Иньесты игра Барсы утратила свою красоту и фирменные кружева, то без него не будет былой результативности, завершения атак и точного исполнения стандартов.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr > Рубик Докоян 18 февраля 2019, 19:00

      Ну посмотрим что будет. Вероятность, что какой небудь дембеле хотя бы частично его заменит, не очень велика. Больше таких игроков как месси нет

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > SarJr 18 февраля 2019, 19:16

      Месси это Месси и его никто не заменит, тем более в полной мере. Дембеле фланговый игрок, а вот Артур при нём может прибавить и играть под нападающими. Скорость и дриблинг есть, с опытом придёт и стабильность. Но уже игру придётся перестраивать с новыми игроками.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11