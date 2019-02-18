Экс-игрок «Барселоны»: «Месси способен выиграть любой матч в одиночку, в любой момент. Поэтому Вальверде заботится о нем»

Бывший нападающий «Барселоны» Сонни Андерсон считает, что каталонцам будет очень сложно заменить форварда Лионеля Месси в случае его ухода.

«Это тяжело. Для меня это было очень трудное время, потому что, когда я приехал, я стоил больше денег, чем Роналдо. И болельщики ожидали от меня такого же выступления.

Роналдо был уникальным игроком, а обо мне поклонники мало что знали, потому что я играл во Франции. После ухода Месси игроку, который наденет футболку с номером 10 в «Барселоне», будет еще труднее, чем мне.

Я уже говорил в то время, что я пришел не на замену Роналдо. Это был новый, вовсе другой проект, но он не сработал, как я ожидал. Система Луи ван Гаала не была рассчитана на то, чтобы нападающий забивал много голов.

Месси однозначно способен выиграть любой матч в одиночку, в любой момент. И именно поэтому Вальверде заботится о нем. Он хочет, чтобы Лионель был в лучшей форме. «Барселона» будет испытывать много неприятностей в его отсутствие, поэтому я очень хорошо вижу, что клуб заботится о нем.

Я абсолютно понимаю, что он не играл в стартовом составе против «Реала», и что у «Барселоны» есть качества, позволяющие ей проводить некоторые встречи без Месси. Но, как правило, Вальверде должен стараться выжать из него максимум, потому что он единственный игрок в мире, способный решить игру самостоятельно», – сказал Андерсон.