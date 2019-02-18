«Эспаньол» хочет арендовать Диаса у «Реала»

«Эспаньол» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Браиму Диасу.

В январе каталонский клуб хотел арендовать 19-летнего футболиста, но он отказался покидать Мадрид. Тем не менее, в связи с высокой конкуренцией в «Реале», испанец готов пересмотреть свое решение.