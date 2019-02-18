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    «Эспаньол» хочет арендовать Диаса у «Реала»

    «Эспаньол» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Браиму Диасу.

    В январе каталонский клуб хотел арендовать 19-летнего футболиста, но он отказался покидать Мадрид. Тем не менее, в связи с высокой конкуренцией в «Реале», испанец готов пересмотреть свое решение.

    • Диас перешел в мадридский клуб из «Манчестер Сити» в этом январе за 17 миллионов евро.
    • В этом сезоне он принял участие в трех матчах «Реала», проведя на поле в общей сложности 24 минуты.

    Источник: Tribalfootball

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    18.02.2019 14:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 17:30

      Лучше играть а не сидеть в запасе. Арендой можно будет заняться в летнее ТО.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio 18 февраля 2019, 15:55

      Уже поздно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 18 февраля 2019, 15:26

      Жалко парня.

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