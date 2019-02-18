«Эспаньол» хочет арендовать Диаса у «Реала»

Лучше играть а не сидеть в запасе. Арендой можно будет заняться в летнее ТО.
«Эспаньол» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Браиму Диасу.
В январе каталонский клуб хотел арендовать 19-летнего футболиста, но он отказался покидать Мадрид. Тем не менее, в связи с высокой конкуренцией в «Реале», испанец готов пересмотреть свое решение.
- Диас перешел в мадридский клуб из «Манчестер Сити» в этом январе за 17 миллионов евро.
- В этом сезоне он принял участие в трех матчах «Реала», проведя на поле в общей сложности 24 минуты.