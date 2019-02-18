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    Рассказов: «В детстве я пробовал алкоголь, и был момент, когда немного курил»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал об отношении к курению и алкоголю.

    «Как отношусь к спортсменам, которые курят травку? Если занимаешься спортом, то будь спортсменом.

    Я в детстве пробовал алкоголь, и был момент, когда я немного курил. Сигареты, не марихуану. Это я был совсем маленьким.

    Я из маленького города [Рассказов родом из Ефремова в Тульской области]. Думаю, это нормально в таких городах. Старший брат мне напихал, чтобы я больше не курил. Он сказал, что маме расскажет, и я это понял.

    И алкоголь я пробовал, мне тоже это не понравилось. И с того момента, как я последний раз попробовал, я сказал, что больше не буду пробовать. В последний раз где-то в 11 лет попробовал. Я не напивался, такого не было ничего», – сказал Рассказов.

    Источник: YouTube-канал «Карп»

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    18.02.2019 12:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 февраля 2019, 21:22

      правильный пацан удачи ему на футбольных полях

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 18 февраля 2019, 18:22

      Вот не к добру когда молодой начинает много говорить,,как правило

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 февраля 2019, 18:17

      (расслабляясь в бане, как это у них заведено...)
      Глушаков: - " Трудно ему будет влиться в коллектив..."
      Комбаров: - " Парень хороший, надо будет ему помочь".
      ... и решили взять над ним шефство.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 февраля 2019, 18:16

      Ну, ничего. Сейчас немного известнее станет, денег побольше получит и начнёт по клубам шататься, пить шампанское, курить кальян и бить людей стульями.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 16:54

      Это хорошо когда у молодого человека появляются зрелые мысли.

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 18 февраля 2019, 14:37

      Нормальный парень.
      В детстве прошел "школу жизни", и сделал правильные выводы.
      Теперь все силы на футбол.

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 18 февраля 2019, 13:58

      Как будто у какой-то легенды берут интервью, после долгой и блистательной карьеры...А на деле обычный рассказов спартаковский)) Верно подметил Уткин: "Почему в «Реале» вырастает то Карвахаль, то Регилон, а в «Спартаке» только Рассказов?"...Да в его возрасте умалчивать нужно о таких фактах биографии...

      0
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv > Леха из Твери 18 февраля 2019, 15:22

      А На деле,ты обычный Алёша из Твери!а он Спартаковец и ничего он не сказал такого!кто не выпивал и курил в детстве!)что тут такого)! Ты за уткина смотрю фанатеешь)?отвечаю тебе почему у нас нет крвахаля и регилона!да потому Что фамилии у нас в России не такие!и это не Испания если что!

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 18 февраля 2019, 13:19

      Просто примерный мальчик ))

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 18 февраля 2019, 12:58

      А сейчас не бухает и не курит...сказочник!

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