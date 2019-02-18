Рассказов: «В детстве я пробовал алкоголь, и был момент, когда немного курил»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал об отношении к курению и алкоголю.

«Как отношусь к спортсменам, которые курят травку? Если занимаешься спортом, то будь спортсменом.

Я в детстве пробовал алкоголь, и был момент, когда я немного курил. Сигареты, не марихуану. Это я был совсем маленьким.

Я из маленького города [Рассказов родом из Ефремова в Тульской области]. Думаю, это нормально в таких городах. Старший брат мне напихал, чтобы я больше не курил. Он сказал, что маме расскажет, и я это понял.

И алкоголь я пробовал, мне тоже это не понравилось. И с того момента, как я последний раз попробовал, я сказал, что больше не буду пробовать. В последний раз где-то в 11 лет попробовал. Я не напивался, такого не было ничего», – сказал Рассказов.