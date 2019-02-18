«ПСЖ» повторил собственный рекорд, победив в 20 из первых 23 матчей Лиги 1

В рамках 25-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях добыл минимальную победу над «Сент-Этьеном».

Как сообщает Gracenote, парижане повторили собственный рекорд, установленный в сезоне-2015/16.

И тогда, и сейчас «ПСЖ» выиграл 20 из первых 23 матчей Лиги 1.