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    «ПСЖ» повторил собственный рекорд, победив в 20 из первых 23 матчей Лиги 1

    В рамках 25-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях добыл минимальную победу над «Сент-Этьеном».

    Как сообщает Gracenote, парижане повторили собственный рекорд, установленный в сезоне-2015/16.

    И тогда, и сейчас «ПСЖ» выиграл 20 из первых 23 матчей Лиги 1.

    • «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате, опережая идущий вторым «Лилль» на 12 очков. Кроме того, у столичной команды есть два матча в запасе.
    • В сезоне-2015/16 «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 96 очков. Ближайшие преследователи парижан в лице «Лиона» и «Монако» отстали на 31 очко.

    Источник: Gracenote

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    18.02.2019 11:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 16:45

      Все это хорошо. Разочаровывает только отсутствие борьбы за чемпионство в Лиге1.

      2
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 18 февраля 2019, 15:07

      Вот это достижение! Давайте вольём в какой-нить условный Амкар полтора ярда грина и будем потом писать, что они выиграли 100500 матчей в подряд в РПЛ ))) Вот когда пару раз подряд ЛЧ возьмут - это будет повод писать статьи.

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Mariner 18 февраля 2019, 15:13

      С питерским госпроетом это почему-то не сработало.

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > Файдаэн 18 февраля 2019, 16:22

      Ты реально не понимаешь, сколько было влито в ПСЖ и сколько в Зенит? ))) И заметь, Зенит на своих трансферах ещё и зарабатывает )

      0
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 18 февраля 2019, 12:18

      удивительно,что не все матчи выиграли.вы в 2 раза сильнее,чем Ювентус в Италии

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 18 февраля 2019, 11:58

      Состав на голову сильнее.....

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