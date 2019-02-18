«ПСЖ» повторил собственный рекорд, победив в 20 из первых 23 матчей Лиги 1

Все это хорошо. Разочаровывает только отсутствие борьбы за чемпионство в Лиге1.
В рамках 25-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях добыл минимальную победу над «Сент-Этьеном».
Как сообщает Gracenote, парижане повторили собственный рекорд, установленный в сезоне-2015/16.
И тогда, и сейчас «ПСЖ» выиграл 20 из первых 23 матчей Лиги 1.
- «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате, опережая идущий вторым «Лилль» на 12 очков. Кроме того, у столичной команды есть два матча в запасе.
- В сезоне-2015/16 «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 96 очков. Ближайшие преследователи парижан в лице «Лиона» и «Монако» отстали на 31 очко.