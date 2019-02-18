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    Головин: «Сейчас в «Монако» хороший эмоциональный фон, мы двигаемся в правильном направлении»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о последних результатах своей команды.

    «Сейчас в команде хороший эмоциональный фон. Мы стали набирать очки, это радует. Да и по игре есть уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. Но всe будет решаться в следующих матчах», – сказал Головин.

    • В Лиге 1 «Монако» не проиграл в трех турах подряд, победив «Тулузу» (2:1) и «Нант» (1:0), а также сыграв вничью с «Монпелье» (2:2).
    • По итогам 25 туров монегаски занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 22 очка.
    • 22-летний Головин сыграл 22 матча в составе «Монако», забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

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    18.02.2019 11:35
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