Головин: «Сейчас в «Монако» хороший эмоциональный фон, мы двигаемся в правильном направлении»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о последних результатах своей команды.
«Сейчас в команде хороший эмоциональный фон. Мы стали набирать очки, это радует. Да и по игре есть уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. Но всe будет решаться в следующих матчах», – сказал Головин.
- В Лиге 1 «Монако» не проиграл в трех турах подряд, победив «Тулузу» (2:1) и «Нант» (1:0), а также сыграв вничью с «Монпелье» (2:2).
- По итогам 25 туров монегаски занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 22 очка.
- 22-летний Головин сыграл 22 матча в составе «Монако», забил два гола и сделал две результативные передачи.