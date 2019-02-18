Головин: «Сейчас в «Монако» хороший эмоциональный фон, мы двигаемся в правильном направлении»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о последних результатах своей команды.

«Сейчас в команде хороший эмоциональный фон. Мы стали набирать очки, это радует. Да и по игре есть уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. Но всe будет решаться в следующих матчах», – сказал Головин.