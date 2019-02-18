«Манчестер Сити» хочет заменить Фернандиньо полузащитником «Атлетико» Саулем

Атлетико уже давно в состоянии отказать, как было уже с Барселоной по Коке.
Так что Шити может закатать губу.
«Манчестер Сити» занимается поиском нового полузащитника, который сможет заменить 33-летнего Фернандиньо.
По информации Daily Mail, главной целью английского клуба является Сауль Ньигес из «Атлетико». Сумма отступных в контракте футболиста составляет 130 миллионов фунтов.
Однако «Сити» рассчитывает купить 24-летнего испанца за меньшие деньги.
- Контракт Сауля с «Атлетико» рассчитан до 2026 года.
- В текущем сезоне Сауль сыграл в составе «Атлетико» 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.