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    «Манчестер Сити» хочет заменить Фернандиньо полузащитником «Атлетико» Саулем

    «Манчестер Сити» занимается поиском нового полузащитника, который сможет заменить 33-летнего Фернандиньо.

    По информации Daily Mail, главной целью английского клуба является Сауль Ньигес из «Атлетико». Сумма отступных в контракте футболиста составляет 130 миллионов фунтов.

    Однако «Сити» рассчитывает купить 24-летнего испанца за меньшие деньги.

    • Контракт Сауля с «Атлетико» рассчитан до 2026 года.
    • В текущем сезоне Сауль сыграл в составе «Атлетико» 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

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    18.02.2019 11:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 18 февраля 2019, 17:41

      Атлетико уже давно в состоянии отказать, как было уже с Барселоной по Коке.

      Так что Шити может закатать губу.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 16:30

      Фернандиньо уже не молодой игрок ,замена ему напрашивается.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 16:08

      Сауль мастеровитый и качественный полузащитник и здорово прибавил за последний год. Заметно выделяется в Атлетико и сборной Испании. Но цена явно завышена как в прочем и по многим другим футболистам.

      3
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      Рейтинг: +392

      A-Den 18 февраля 2019, 12:45

      По мне так Сауль не тезка Фернандиньо по позиции

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic 18 февраля 2019, 11:32

      А по губам не хочет?

      2
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