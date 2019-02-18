«Манчестер Сити» хочет заменить Фернандиньо полузащитником «Атлетико» Саулем

«Манчестер Сити» занимается поиском нового полузащитника, который сможет заменить 33-летнего Фернандиньо.

По информации Daily Mail, главной целью английского клуба является Сауль Ньигес из «Атлетико». Сумма отступных в контракте футболиста составляет 130 миллионов фунтов.

Однако «Сити» рассчитывает купить 24-летнего испанца за меньшие деньги.