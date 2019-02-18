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    Гиггз поддержал назначение Сульшера постоянным тренером «Манчестер Юнайтед»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заявил, что Уле-Гуннар Сульшер заслужил стать главным тренером манкунианцев на постоянной основе.

    «Мы слишком долго скитались. Когда у вас есть тот, кто знает клуб, тактически проницателен, кого поддерживают игроки и болельщики, это придаeт импульс. Будут трудности, но большинство болельщиков представляют, что мог бы сделать Сульшер с деньгами, которые были потрачены за последние несколько лет. Уле проделал фантастическую работу», – сказал Гиггз.

    • Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» 19 декабря 2018 года.
    • Под его руководством команда одержала 10 побед, один раз сыграла вничью и однажды проиграла.
    • Контракт 45-летнего норвежца с «МЮ» рассчитан до конца текущего сезона.

    Источник: Goal.com

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    18.02.2019 09:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 18 февраля 2019, 18:57

      Кто-то ещё сомневается что сульшер станет главным тренеров мю?! Если слить человека который так хорошо начал, то я не знаю кого они вообще хотят

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 16:21

      Надо дать Сульшеру доработать хотя бы до конца сезона ,а там видно будет.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 февраля 2019, 10:10

      надо дать время Уле... не все сразу приходит

      1
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