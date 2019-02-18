Гиггз поддержал назначение Сульшера постоянным тренером «Манчестер Юнайтед»

Кто-то ещё сомневается что сульшер станет главным тренеров мю?! Если слить человека который так хорошо начал, то я не знаю кого они вообще хотят
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заявил, что Уле-Гуннар Сульшер заслужил стать главным тренером манкунианцев на постоянной основе.
«Мы слишком долго скитались. Когда у вас есть тот, кто знает клуб, тактически проницателен, кого поддерживают игроки и болельщики, это придаeт импульс. Будут трудности, но большинство болельщиков представляют, что мог бы сделать Сульшер с деньгами, которые были потрачены за последние несколько лет. Уле проделал фантастическую работу», – сказал Гиггз.
- Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» 19 декабря 2018 года.
- Под его руководством команда одержала 10 побед, один раз сыграла вничью и однажды проиграла.
- Контракт 45-летнего норвежца с «МЮ» рассчитан до конца текущего сезона.