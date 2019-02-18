Президент «Лиона»: «Надеюсь, что в течение пяти лет мы выиграем Лигу чемпионов»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал об амбициях своей команды выиграть Лигу чемпионов в ближайшие годы.

«Понимаю, что это заставит вас улыбаться, но я надеюсь, что в течение пяти лет мы выиграем Лигу чемпионов. Я не хочу уходить на пенсию, пока «Лион» не возьмет этот трофей. Наша женская команда пять раз выигрывала Лигу чемпионов, и я верю, что в итоге мы станем победителями турнира одновременно и в мужском, и в женском футболе», – сказал Олас.