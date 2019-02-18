Президент «Лиона»: «Надеюсь, что в течение пяти лет мы выиграем Лигу чемпионов»

Держи карман шире!
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал об амбициях своей команды выиграть Лигу чемпионов в ближайшие годы.
«Понимаю, что это заставит вас улыбаться, но я надеюсь, что в течение пяти лет мы выиграем Лигу чемпионов. Я не хочу уходить на пенсию, пока «Лион» не возьмет этот трофей. Наша женская команда пять раз выигрывала Лигу чемпионов, и я верю, что в итоге мы станем победителями турнира одновременно и в мужском, и в женском футболе», – сказал Олас.
- «Лион» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Единственный евротрофей команда добыла в 1997 году – это Кубок Интертото.
- 19 февраля французы дома сыграют с «Барселоной» в рамках 1/8 финала ЛЧ. Ответный матч запланирован на 13 марта.