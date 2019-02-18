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    Президент «Лиона»: «Надеюсь, что в течение пяти лет мы выиграем Лигу чемпионов»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал об амбициях своей команды выиграть Лигу чемпионов в ближайшие годы.

    «Понимаю, что это заставит вас улыбаться, но я надеюсь, что в течение пяти лет мы выиграем Лигу чемпионов. Я не хочу уходить на пенсию, пока «Лион» не возьмет этот трофей. Наша женская команда пять раз выигрывала Лигу чемпионов, и я верю, что в итоге мы станем победителями турнира одновременно и в мужском, и в женском футболе», – сказал Олас.

    • «Лион» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Единственный евротрофей команда добыла в 1997 году – это Кубок Интертото.
    • 19 февраля французы дома сыграют с «Барселоной» в рамках 1/8 финала ЛЧ. Ответный матч запланирован на 13 марта.

    Источник: Get French Football News

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    18.02.2019 09:41
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 19 февраля 2019, 15:37

      Держи карман шире!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 18 февраля 2019, 21:31

      очередной балабол на букву "п"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 18 февраля 2019, 20:47

      Французский "Спартак"? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 16:14

      Уж не намек ли это на появлении в команде Моуринью?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 18 февраля 2019, 13:07

      Ага, щас.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 18 февраля 2019, 12:35

      Амбициозно звучит, прям как сталинские пятилетки. Но сейчас это смешно слушать. Если даже в нулевые (когда Лион все десять лет доминировал) ничего не получилось, то и сейчас ничего не светит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Леха из Твери 18 февраля 2019, 16:15

      Не одна сталинская пятилетка не была выполнена.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 февраля 2019, 11:09

      Он это обещал, когда только пришел в клуб в конце прошлого века. Но тогда он хотя бы тратился, а сейчас что? На одной молодежи и подобранных у топ клубов опытных лавочниках далеко не уедешь.Да и тренер не то чтобы топовый. Летом Фекира продадут за кучу денег , и разговоры об ЛЧ поутихнут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 18 февраля 2019, 10:44

      Старик оговорился, он имел ввиду Кубок Французской Лиги...)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 18 февраля 2019, 10:02

      женский футбол - это не футбол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 февраля 2019, 10:00

      Смешно...

      0
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