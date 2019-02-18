Кафу – о Винисиусе: «Он не Криштиану Роналду, между ними большая разница»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о 18-летнем вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Выступления Винисиуса меня не удивляют, поскольку мы знали о его потенциале. Он не Криштиану Роналду, между ними большая разница, так как Криштиану вошел в историю с «Реалом» и сборной Португалии. Однако у Винисиуса есть все, чтобы сотворить новую историю с «Реалом». Он должен быть сосредоточен на футболе, иметь амбиции. Великие футболисты всегда должны показывать больше, чем от них ждут, и не терять контроль. Но бразильские игроки привыкли брать на себя ​​ответственность, особенно в таких больших клубах, как «Реал», – сказал Кафу.