Кафу – о Винисиусе: «Он не Криштиану Роналду, между ними большая разница»

У него есть задатки хорошего игрока.
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о 18-летнем вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.
«Выступления Винисиуса меня не удивляют, поскольку мы знали о его потенциале. Он не Криштиану Роналду, между ними большая разница, так как Криштиану вошел в историю с «Реалом» и сборной Португалии. Однако у Винисиуса есть все, чтобы сотворить новую историю с «Реалом». Он должен быть сосредоточен на футболе, иметь амбиции. Великие футболисты всегда должны показывать больше, чем от них ждут, и не терять контроль. Но бразильские игроки привыкли брать на себя ответственность, особенно в таких больших клубах, как «Реал», – сказал Кафу.
- «Реал» купил Винисиуса за 61 миллион евро.
- В составе первой команды мадридцев Винисиус сыграл 29 матчей, забил 7 голов и сделал 13 результативных передач.