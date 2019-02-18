Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кафу – о Винисиусе: «Он не Криштиану Роналду, между ними большая разница»

    Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о 18-летнем вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

    «Выступления Винисиуса меня не удивляют, поскольку мы знали о его потенциале. Он не Криштиану Роналду, между ними большая разница, так как Криштиану вошел в историю с «Реалом» и сборной Португалии. Однако у Винисиуса есть все, чтобы сотворить новую историю с «Реалом». Он должен быть сосредоточен на футболе, иметь амбиции. Великие футболисты всегда должны показывать больше, чем от них ждут, и не терять контроль. Но бразильские игроки привыкли брать на себя ​​ответственность, особенно в таких больших клубах, как «Реал», – сказал Кафу.

    • «Реал» купил Винисиуса за 61 миллион евро.
    • В составе первой команды мадридцев Винисиус сыграл 29 матчей, забил 7 голов и сделал 13 результативных передач.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2019 06:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 15:32

      У него есть задатки хорошего игрока.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11