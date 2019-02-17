Умтити – в заявке «Барселоны» на матч с «Лионом» в ЛЧ. Футболист не играл с ноября

Ты нужен команде Самюэль. Здоровья.
«Барселона» объявила заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом».
Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Хокин Эскьета
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Самюэль Умтити, Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба, Джейсон Мурильо, Клеман Лангле, Мусса Ваге.
Полузащитники: Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Филиппе Коутиньо, Карлес Аленья, Артуро Видаль, Серхи Роберто.
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком.
- Матч пройдет во вторник, 19 февраля.
- Защитник Самюэль Умтити на этой неделе восстановился от травмы, он не играл с ноября 2018 года.