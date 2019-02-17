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    Умтити – в заявке «Барселоны» на матч с «Лионом» в ЛЧ. Футболист не играл с ноября

    «Барселона» объявила заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом».

    Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Хокин Эскьета

    Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Самюэль Умтити, Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба, Джейсон Мурильо, Клеман Лангле, Мусса Ваге.

    Полузащитники: Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Филиппе Коутиньо, Карлес Аленья, Артуро Видаль, Серхи Роберто.

    Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком.

    • Матч пройдет во вторник, 19 февраля.
    • Защитник Самюэль Умтити на этой неделе восстановился от травмы, он не играл с ноября 2018 года.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    17.02.2019 23:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 11:44

      Ты нужен команде Самюэль. Здоровья.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 18 февраля 2019, 10:26

      Наконец-то, СЭМ!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 18 февраля 2019, 10:01

      Не думаю, что Принс будет играть на позиции защитника

      1
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