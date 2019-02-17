Суркис: «Леоненко стал бы топ-игроком, если бы не выпивал два ящика пива после матчей. Он так восстанавливался»

вроде когда играл Леоненко Суркисов на горизонте не было(может и ошибаюсь)
Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис поговорил о бывшем футболисте команды Викторе Леоненко. Функционер считает, что спортсмен злоупотреблял алкоголем.
«Если бы Леоненко постоянно держал себя в тонусе и не выпивал бы по два ящика пива после игры – он так восстанавливался, то, думаю, стал бы топ-футболистом», – сказал Суркис.
- Леоненко выступал за «Динамо» с 1992 по 1998 г од.
- За киевлян нападающий провел 98 матчей в чемпионате Украины, забил 61 гол.
- Главное достижение в карьере – четыре победы в чемпионате Украины.