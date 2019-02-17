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    Суркис: «Леоненко стал бы топ-игроком, если бы не выпивал два ящика пива после матчей. Он так восстанавливался»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис поговорил о бывшем футболисте команды Викторе Леоненко. Функционер считает, что спортсмен злоупотреблял алкоголем.

    «Если бы Леоненко постоянно держал себя в тонусе и не выпивал бы по два ящика пива после игры – он так восстанавливался, то, думаю, стал бы топ-футболистом», – сказал Суркис.

    • Леоненко выступал за «Динамо» с 1992 по 1998 г од.
    • За киевлян нападающий провел 98 матчей в чемпионате Украины, забил 61 гол.
    • Главное достижение в карьере – четыре победы в чемпионате Украины.

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    17.02.2019 20:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 17 февраля 2019, 22:24

      вроде когда играл Леоненко Суркисов на горизонте не было(может и ошибаюсь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 17 февраля 2019, 20:27

      "Нет,а кто не пьет,назови, я жду" к-ф "Покровские ворота"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 20:23

      Он и с таким "спортивным режимом" был лучшим в Динамо и на Украине несколько лет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Elektronua > Рубик Докоян 18 февраля 2019, 00:59

      Таки да.И кстати лучшим на России тоже

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 февраля 2019, 20:22

      Ну.. пороки у каждого свои...

      4
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