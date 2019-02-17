Суркис: «Леоненко стал бы топ-игроком, если бы не выпивал два ящика пива после матчей. Он так восстанавливался»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис поговорил о бывшем футболисте команды Викторе Леоненко. Функционер считает, что спортсмен злоупотреблял алкоголем.

«Если бы Леоненко постоянно держал себя в тонусе и не выпивал бы по два ящика пива после игры – он так восстанавливался, то, думаю, стал бы топ-футболистом», – сказал Суркис.