Ещенко: «Ставлю задачу вернуться на поле в текущем сезоне»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о реабилитации после травмы крестообразных связок.

– Все идет по плану: занимаюсь и на поле, и в тренажерном зале. Надеюсь, все и дальше будет хорошо.

На 26 февраля запланирован контрольный осмотр в Италии. Послушаем, что скажет доктор. На основании этого будет понятнее, когда вернусь в строй.

– Руководитель нашего медицинского департамента Михаил Вартапетов отмечает хороший темп вашего восстановления. Дело только в особенностях организма – или упорное стремление вернуться поскорее тоже сказывается?

– Наверное, все в комплексе. Физиология у меня хорошая, мышцы позволяют держать связки. К тому же в коллективе восстанавливаться легче. Я тут не один, есть к кем пообщаться.

Даже тот факт, что хожу на товарищеские матчи поддержать ребят, помогает. И, конечно, спасибо тренерскому и медицинскому штабу.

Я действительно очень хочу восстановиться быстрее. Ставлю себе задачу вернуться в игру в текущем сезоне!