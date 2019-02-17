Ещенко: «Ставлю задачу вернуться на поле в текущем сезоне»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о реабилитации после травмы крестообразных связок.
– Все идет по плану: занимаюсь и на поле, и в тренажерном зале. Надеюсь, все и дальше будет хорошо.
На 26 февраля запланирован контрольный осмотр в Италии. Послушаем, что скажет доктор. На основании этого будет понятнее, когда вернусь в строй.
– Руководитель нашего медицинского департамента Михаил Вартапетов отмечает хороший темп вашего восстановления. Дело только в особенностях организма – или упорное стремление вернуться поскорее тоже сказывается?
– Наверное, все в комплексе. Физиология у меня хорошая, мышцы позволяют держать связки. К тому же в коллективе восстанавливаться легче. Я тут не один, есть к кем пообщаться.
Даже тот факт, что хожу на товарищеские матчи поддержать ребят, помогает. И, конечно, спасибо тренерскому и медицинскому штабу.
Я действительно очень хочу восстановиться быстрее. Ставлю себе задачу вернуться в игру в текущем сезоне!
- 35-летний игрок проводит 3 сезон в московском клубе.
- В текущем сезоне провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.
- Сообщалось, что россиянин восстановится к маю.