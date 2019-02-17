Ещенко восстановится к маю, Жиго – к марту-апрелю

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о ходе восстановления защитников команды Андрея Ещенко и Самуэля Жиго. Первый вернется в строй не раньше мая.

«Все соответствует срокам. Жиго сейчас в основном занимается с тренером по физподготовке, чтобы набирать форму. Ему важно придать тонус мышцам для выполнения специфических игровых упражнений. Ещенко перенес операцию значительно позже Жиго, но его восстановление идет очень хорошими темпами.

Если говорить о конкретных сроках, то Жиго мы ждем в общей группе в конце марта — начале апреля. А Андрея — в мае. С учетом темпов восстановления не исключаю, что увидим его на поле до конца нынешнего сезона», – сказал доктор.