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    Куртуа: «Однажды Бэйл не пришел на командный ужин. Он сказал, что ложится спать в 23:00»

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о полузащитнике команды Гарете Бэйле. Бельгиец рассказал, что валлийский хавбек привык рано ложиться спать.

    «Как футболисты «Реала» называют Бэйла? Гольфист. Очень сложно описать Гарета одним словом. Я бы сказал, что он очень талантлив, но слишком стыдно, что этот талант не может сверкать так часто.

    Я живу как человек, родившийся и выросший в Мадриде. Я ем поздно, ложусь спать поздно. Это здешний образ жизни.

    Однажды вечером мы ужинали всей командой. Но Бэйл и Тони Кроос не пришли. Они считали, что время ужина было слишком поздним. Мы договорились быть в ресторане в полдесятого вечера. В 22:15 мы приступили к еде, и к полуночи перешли к кофе.

    Мы ложимся спать около часа ночи. Ежедневно у нас в 11 тренировка. Я думаю, это идеальное время.

    Но Бэйл сказал нам: «Я не присоединюсь к вам, парни. Я ложусь спать в 23:00», – сказал Куртуа.

    Источник: Sky Sports

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    17.02.2019 14:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +232

      Sterh 18 февраля 2019, 10:43

      Молодчик!
      Для спортсмена важно соблюдать режим.
      Это важнее ужинов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 17 февраля 2019, 18:28

      Если Бейл привык к такому графику, зачем насиловать свой организм.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 февраля 2019, 18:01

      кто поздно кушает и ходит,тот команде Реал не подходит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 17 февраля 2019, 16:31

      Бейл и на поле спит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 17 февраля 2019, 16:07

      Вот молодец !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 17 февраля 2019, 15:51

      Надо сказать что в Испании все нормальные заведения открываются на ужин около 21:00... так что Куртуа можно понять!
      Но если Бейлу легче ложиться в 23 - лучше не нарушать режим. Могли бы и в 20:30 начинать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 17 февраля 2019, 15:48

      Может быть, он не дошел бы до Реала, если бы ложился спать после 23-00

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 17 февраля 2019, 15:07

      Тут уважение Бэйлу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 15:07

      И правильно делает.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 февраля 2019, 14:57

      с начала кофе в полночь а затем получится что то типа кокоши и мамоши

      7
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