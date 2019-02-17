Куртуа: «Однажды Бэйл не пришел на командный ужин. Он сказал, что ложится спать в 23:00»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о полузащитнике команды Гарете Бэйле. Бельгиец рассказал, что валлийский хавбек привык рано ложиться спать.

«Как футболисты «Реала» называют Бэйла? Гольфист. Очень сложно описать Гарета одним словом. Я бы сказал, что он очень талантлив, но слишком стыдно, что этот талант не может сверкать так часто.

Я живу как человек, родившийся и выросший в Мадриде. Я ем поздно, ложусь спать поздно. Это здешний образ жизни.

Однажды вечером мы ужинали всей командой. Но Бэйл и Тони Кроос не пришли. Они считали, что время ужина было слишком поздним. Мы договорились быть в ресторане в полдесятого вечера. В 22:15 мы приступили к еде, и к полуночи перешли к кофе.

Мы ложимся спать около часа ночи. Ежедневно у нас в 11 тренировка. Я думаю, это идеальное время.

Но Бэйл сказал нам: «Я не присоединюсь к вам, парни. Я ложусь спать в 23:00», – сказал Куртуа.