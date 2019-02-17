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    Сычев: «Дедовщины сейчас нет, и это плохо. У нас были определенные каноны, а теперь все размыто»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев посетовал на то, что в нынешнее время более старшие футболисты не дают советов своим молодым партнерам. По словам форварда, ему не нравится, что в командах пропала дедовщина.

    – Главное отличие 18-летнего Сычева от нынешних молодых игроков?

    – Все поменялось. Даже страна. Сейчас очень большие возможности. Но много вещей сбивают с толку. Мешают идти прямым курсом. Дедовщины сейчас нет, и это плохо. Раньше юношеский задор взрослые наставники направляли в нужное русло. Я буду всегда благодарен людям, которые давали советы. Да, часто они делали это жестко. Учили жизни. Но мы становились единым коллективом.

    – Сейчас молодой игрок в ответ на замечание скажет «пошел ты»?

    – Нет. Отвернется и сделает по-своему. Даже не прислушается. Проблема в глобализации. Слишком много всего стало доступным. Каждый выбирает то, что хочет. И это неправильно. У нас были определенные каноны, которым мы следовали. Сейчас все размыто. Мне это не нравится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2019 14:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 февраля 2019, 18:33

      Рабская философия..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 февраля 2019, 17:56

      Что то Митяй свистит...Если все было так прекрасно,что же он так поспешно в Марсель рванул?

      1
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 17 февраля 2019, 17:06

      То ли дело в Газмясе... Вот там всё как надо было!

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 17 февраля 2019, 15:28

      "каждый выбирает то, что хочет и это не правильно?)" да пошел ты нах философ. Дедовщина, это когда заседевшиеся на месте игроки, которым ничего не надо кроме как бабло гребсти учат этому же и молодых?)

      2
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