Суркис: «В «Динамо» и близко нет зарплат, которые есть в «Шахтере». Максимальная – меньше миллиона»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис поговорил о зарплатах в клубе. По словам функционера, никто из игроков не зарабатывает больше миллиона евро в год.

«Мы прекрасно понимаем, какие зарплаты есть в «Шахтере». У нас близко таких нет. Наши самые высокооплачиваемые футболисты – Сергей Сидорчук, Денис Гармаш. Они получают меньше миллиона евро в год. Остальные игроки получают в десятки раз меньше, чем было раньше», – заверил Суркис.