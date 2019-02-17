Суркис: «В «Динамо» и близко нет зарплат, которые есть в «Шахтере». Максимальная – меньше миллиона»

А почему Суркис, говоря о ЗП, упоминает только про Шахтер? Пусть скажет про ЗП у футболеров в других клубах УПЛ.
Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис поговорил о зарплатах в клубе. По словам функционера, никто из игроков не зарабатывает больше миллиона евро в год.
«Мы прекрасно понимаем, какие зарплаты есть в «Шахтере». У нас близко таких нет. Наши самые высокооплачиваемые футболисты – Сергей Сидорчук, Денис Гармаш. Они получают меньше миллиона евро в год. Остальные игроки получают в десятки раз меньше, чем было раньше», – заверил Суркис.
- Суркис – уроженец Киева.
- Бизнесмен владеет «Динамо» с 2002 года.
- Киевляне сейчас в УПЛ идут вторыми.