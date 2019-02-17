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    Суркис: «В «Динамо» и близко нет зарплат, которые есть в «Шахтере». Максимальная – меньше миллиона»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис поговорил о зарплатах в клубе. По словам функционера, никто из игроков не зарабатывает больше миллиона евро в год.

    «Мы прекрасно понимаем, какие зарплаты есть в «Шахтере». У нас близко таких нет. Наши самые высокооплачиваемые футболисты – Сергей Сидорчук, Денис Гармаш. Они получают меньше миллиона евро в год. Остальные игроки получают в десятки раз меньше, чем было раньше», – заверил Суркис.

    • Суркис – уроженец Киева.
    • Бизнесмен владеет «Динамо» с 2002 года.
    • Киевляне сейчас в УПЛ идут вторыми.

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    17.02.2019 13:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 17 февраля 2019, 14:38

      А почему Суркис, говоря о ЗП, упоминает только про Шахтер? Пусть скажет про ЗП у футболеров в других клубах УПЛ.

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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 13:28

      Кто и что виной всему этому ?... Мабуть цэ Европа ?...

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