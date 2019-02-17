Экс-хавбек «Спортинга»: «Я стучал в окно спортзала и говорил: «Криштиану, хватит. Уже поздно»

Бывший полузащитник «Спортинга» Тонито рассказал о любви нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду к футболу.

Игроки вместе защищали цвета лиссабонцев в сезоне-2002/03.

«Хоть Криштиану и был ребенком, но он был таким же, как сейчас – скромным, амбициозным, решительным и большим профессионалом.

Я подвозил его на тренировки и домой. Но мне приходилось часами дожидаться его на тренировочной базе, потому что он никогда не желал ее покидать.

Я стучал в окно спортзала и говорил: «Давай, Криштиану, хватит. Уже поздно!» – сказал Тонито.