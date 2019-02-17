Экс-хавбек «Спортинга»: «Я стучал в окно спортзала и говорил: «Криштиану, хватит. Уже поздно»

до сих пор пашет и держит себя в форме.
в отличие от многих игроков.
Бывший полузащитник «Спортинга» Тонито рассказал о любви нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду к футболу.
Игроки вместе защищали цвета лиссабонцев в сезоне-2002/03.
«Хоть Криштиану и был ребенком, но он был таким же, как сейчас – скромным, амбициозным, решительным и большим профессионалом.
Я подвозил его на тренировки и домой. Но мне приходилось часами дожидаться его на тренировочной базе, потому что он никогда не желал ее покидать.
Я стучал в окно спортзала и говорил: «Давай, Криштиану, хватит. Уже поздно!» – сказал Тонито.
- Роналду – трехкратный чемпион АПЛ, двукратный чемпион Примеры, пятикратный победитель Лиги чемпионов, победитель чемпионата Европы-2016, пятикратный обладатель «Золотого мяча».
- За свою карьеру португалец провел 897 матчей, забил 660 голов, сделал 238 результативных передач и завоевал 27 трофеев.