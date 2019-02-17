Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-хавбек «Спортинга»: «Я стучал в окно спортзала и говорил: «Криштиану, хватит. Уже поздно»

    Бывший полузащитник «Спортинга» Тонито рассказал о любви нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду к футболу.

    Игроки вместе защищали цвета лиссабонцев в сезоне-2002/03.

    «Хоть Криштиану и был ребенком, но он был таким же, как сейчас – скромным, амбициозным, решительным и большим профессионалом.

    Я подвозил его на тренировки и домой. Но мне приходилось часами дожидаться его на тренировочной базе, потому что он никогда не желал ее покидать.

    Я стучал в окно спортзала и говорил: «Давай, Криштиану, хватит. Уже поздно!» – сказал Тонито.

    • Роналду – трехкратный чемпион АПЛ, двукратный чемпион Примеры, пятикратный победитель Лиги чемпионов, победитель чемпионата Европы-2016, пятикратный обладатель «Золотого мяча».
    • За свою карьеру португалец провел 897 матчей, забил 660 голов, сделал 238 результативных передач и завоевал 27 трофеев.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2019 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 17 февраля 2019, 20:11

      до сих пор пашет и держит себя в форме.
      в отличие от многих игроков.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 17 февраля 2019, 18:54

      Железный чемпион.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 17 февраля 2019, 18:35

      Через металлоискатель не пройдет--железная воля,стальные нервы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 17 февраля 2019, 13:27

      У нас в РПЛ каждый второй такие же "пахари", и зарплаты намного ниже. """""""""

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > DOCTOR PENALTY 17 февраля 2019, 16:07

      У вас в рпл .. хм.. Кокорин, мамаев, бузова..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > sovok 17 февраля 2019, 20:48

      я же кавычки поставил, ты чё?...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11