Суркис – о 80 миллионах на трансферы: «Эти деньги были, я их тратил и ни о чем не думал»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что не считает деньги, потраченные на трансферы. В зимнее окно киевляне потратились на одного игрока – за 3,5 миллиона евро у голландского «Виллем II» куплен Фран Соль.

«Никогда четко не считаю деньги, потраченные на футболистов. Чтоб не делать себе температуру. Когда говорят, что за два года потрачено 80 миллионов евро. Эти деньги были, я тратил и ни о чем не думал. Я хотел сделать боеспоосбную команду», – сказал Суркис.