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    Суркис – о 80 миллионах на трансферы: «Эти деньги были, я их тратил и ни о чем не думал»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что не считает деньги, потраченные на трансферы. В зимнее окно киевляне потратились на одного игрока – за 3,5 миллиона евро у голландского «Виллем II» куплен Фран Соль.

    «Никогда четко не считаю деньги, потраченные на футболистов. Чтоб не делать себе температуру. Когда говорят, что за два года потрачено 80 миллионов евро. Эти деньги были, я тратил и ни о чем не думал. Я хотел сделать боеспоосбную команду», – сказал Суркис.

    • Суркис – уроженец Киева.
    • Бизнесмен владеет «Динамо» с 2002 года.
    • Киевляне сейчас в УПЛ идут вторыми.

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    17.02.2019 08:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 февраля 2019, 13:09

      кого вы там напокупали за 80 лямов евро? распилили наверное убогие !

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      Рейтинг: +47

      Vincent Jones > dinar7777dinar 17 февраля 2019, 13:26

      Уважаемый, у вас синдром РПЛ.

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