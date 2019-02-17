Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сын Нобоа: «Ставьте лайк, кто заметил, что «Зенит» стал проигрывать после травмы моего папы»

    Сын полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа Кристофер прокомментировал один из роликов клубного телевидения. Ребенок выразил мнение, что команда стала проигрывать после травмы эквадорца.

    «Кто заметил, что «Зенит» стал проигрывать, когда мой папа получил травму, – лайк», – написал Кристофер Нобоа.

    • Эквадорский хавбек должен восстановиться к возобновлению РПЛ.
    • Травму игрок получил в августе.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2019 08:46
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 18 февраля 2019, 13:26

      есть в этом что-то\. но и повторение прошлого сезона есть. хорошее начало благодаря удачи а потом ....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 17 февраля 2019, 13:05

      Лайк ставлю через бомбардир, в соцсети принципиально не хожу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 февраля 2019, 12:16

      Нобоа в центре не хватает !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 февраля 2019, 11:55

      ах-хаа-хаааа да пацан шарит ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +980

      г.Онега 17 февраля 2019, 11:38

      Не очень хорошая игра Зенита но один игрок не чего не изменит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 17 февраля 2019, 11:07

      А когда ещё Кокоша присел, трамы Ерохина, Шатова и Дзюба подустал, а Паредеса продали, то совсем беда.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4028

      raritet > ДВС 17 февраля 2019, 22:24

      Да все верно , целая цепочка из Кокош и Дзюб. А эквадорец лишь звено в той цепочке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 февраля 2019, 10:06

      Да пошел ты...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 17 февраля 2019, 08:48

      Кристиан, залогинься на свой аккаунт.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11