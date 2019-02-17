Сын Нобоа: «Ставьте лайк, кто заметил, что «Зенит» стал проигрывать после травмы моего папы»

есть в этом что-то\. но и повторение прошлого сезона есть. хорошее начало благодаря удачи а потом ....
Сын полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа Кристофер прокомментировал один из роликов клубного телевидения. Ребенок выразил мнение, что команда стала проигрывать после травмы эквадорца.
«Кто заметил, что «Зенит» стал проигрывать, когда мой папа получил травму, – лайк», – написал Кристофер Нобоа.
- Эквадорский хавбек должен восстановиться к возобновлению РПЛ.
- Травму игрок получил в августе.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.