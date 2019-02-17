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    Суркис: «Не продам «Динамо» в руки, в которых я не буду уверен. Новый владелец должен развивать клуб»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис заверил, что продаст клуб только в те руки, в которых будет уверен. Бизнесмен владеет организацией 17 лет.

    «В случае, если мне поступит предложение о покупке «Динамо», я не продам клуб в руки, в которых не буду уверен. Один клуб уже продали – «Металлист» (впоследствии в 2016 году команду расформировали – прим. «Бомбардир»).

    Если продавать «Динамо», то в руки, которые будут развивать клуб. Это огромная ответственность. Не все меряется деньгами», – считает Суркис.

    • Суркис – уроженец Киева.
    • Бизнесмен владеет «Динамо» с 2002 года.
    • Киевляне сейчас в УПЛ идут вторыми.

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    17.02.2019 07:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 17 февраля 2019, 08:04

      Порошенко продай.

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