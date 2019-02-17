Суркис: «Не продам «Динамо» в руки, в которых я не буду уверен. Новый владелец должен развивать клуб»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис заверил, что продаст клуб только в те руки, в которых будет уверен. Бизнесмен владеет организацией 17 лет.

«В случае, если мне поступит предложение о покупке «Динамо», я не продам клуб в руки, в которых не буду уверен. Один клуб уже продали – «Металлист» (впоследствии в 2016 году команду расформировали – прим. «Бомбардир»).

Если продавать «Динамо», то в руки, которые будут развивать клуб. Это огромная ответственность. Не все меряется деньгами», – считает Суркис.