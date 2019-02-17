Суркис – о трансферной политике «Динамо»: «Нецелесообразно тратить баснословные деньги в стране, где идет война»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис поговорил о трансферной политике клуба. Функционер не считает целесообразным тратить сейчас «баснословные» деньги.

«В Украине остались две команды. Сегодня тратить баснословные деньги в стране, где идет война, я считаю нецелесообразным. Сколько бы денег у тебя ни было», – сказал Суркис.