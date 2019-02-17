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    Суркис – о трансферной политике «Динамо»: «Нецелесообразно тратить баснословные деньги в стране, где идет война»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис поговорил о трансферной политике клуба. Функционер не считает целесообразным тратить сейчас «баснословные» деньги.

    «В Украине остались две команды. Сегодня тратить баснословные деньги в стране, где идет война, я считаю нецелесообразным. Сколько бы денег у тебя ни было», – сказал Суркис.

    • Суркис – уроженец Киева.
    • Бизнесмен владеет «Динамо» с 2002 года.
    • Киевляне сейчас в УПЛ идут вторыми.

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    17.02.2019 06:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 17 февраля 2019, 13:55

      Кто с кем воюет-не уточнил.Но Россия опять на войну не пришла.Сама же власть воюет со своим населением;впрочем как и у нас,только формы и масштабы различаются.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 17 февраля 2019, 07:35

      Да не в войне дело,а в тотальном обнищании населения окраины.

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > александр п 17 февраля 2019, 08:00

      Она сама такой путь выбрала.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladik12 17 февраля 2019, 08:12

      Пятая колонна из врагов русского народа под руководством госдепа привели окраину к закономерному развалу экономики.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > александр п 17 февраля 2019, 13:56

      Неправильно...На суржике это- начало подъёма экономики с минуса до нуля.

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