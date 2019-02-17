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    Вальверде: «Барселона» готова показать свои лучшие качества»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 24-го тура Примеры против «Вальядолида» (1:0).

    «В первом тайме у нас было мало движения в атаке, мы не передвигали мяч с нужной скоростью.

    Соперник поменял схему. У нас стало мало места, мы не могли быстро передавать мяч друг другу. Во втором тайме все было по-другому, у нас было больше моментов, но их вратарь был хорош.

    Я вижу командe, которая готова показать свои лучшие качества. Иногда ты не играешь блестяще. Знаю, что сейчас будет четыре важных матча, но мы идем шаг за шагом», – сказал Вальверде.

    • «Барселона» возглавляет турнирную таблицу.
    • Во вторник, 19 февраля, команда Вальверде сыграет с «Лионом» в Лиге чемпионов.

    Источник: Marca

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    17.02.2019 02:06
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 13:06

      Конечно показать свои лучшие качества надо с грандами европейского футбола.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 17 февраля 2019, 06:25

      Барсу однозначно надо освежать молодыми игроками.

      2
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