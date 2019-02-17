Вальверде: «Барселона» готова показать свои лучшие качества»

Конечно показать свои лучшие качества надо с грандами европейского футбола.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 24-го тура Примеры против «Вальядолида» (1:0).
«В первом тайме у нас было мало движения в атаке, мы не передвигали мяч с нужной скоростью.
Соперник поменял схему. У нас стало мало места, мы не могли быстро передавать мяч друг другу. Во втором тайме все было по-другому, у нас было больше моментов, но их вратарь был хорош.
Я вижу командe, которая готова показать свои лучшие качества. Иногда ты не играешь блестяще. Знаю, что сейчас будет четыре важных матча, но мы идем шаг за шагом», – сказал Вальверде.
- «Барселона» возглавляет турнирную таблицу.
- Во вторник, 19 февраля, команда Вальверде сыграет с «Лионом» в Лиге чемпионов.