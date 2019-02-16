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    «Барселона» подтвердила интерес к де Лигту

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о возможном прехеоде защитника «Аякса» Матейса де Лигта в каталнский клуб.

    «Мы долго следили за де Лигтом. Это правда, что это игрок, который нам нравится, но у «Барсы» есть и другие важные игроки в команде.

    Нам нравится следить за его игрой и восхищаться им, но больше ничего сейчас нет. Мы посмотрим еще в марте и апреле», – сказал Бартомеу.

    • По последней информации, игроком интересуются несколько топ-клубов Европы.
    • Серди них «Манчестер Сити», «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус».

    Источник: Football Espana

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    16.02.2019 23:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 12:41

      Борьба за де Лигта будет отчаянной.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +28

      mikenseen 17 февраля 2019, 08:32

      Прехеоде,каталнский,серди.Хоть проверяли бы ошибки

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > mikenseen 17 февраля 2019, 16:22

      ))))))

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