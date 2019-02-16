«Барселона» подтвердила интерес к де Лигту

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о возможном прехеоде защитника «Аякса» Матейса де Лигта в каталнский клуб.

«Мы долго следили за де Лигтом. Это правда, что это игрок, который нам нравится, но у «Барсы» есть и другие важные игроки в команде.

Нам нравится следить за его игрой и восхищаться им, но больше ничего сейчас нет. Мы посмотрим еще в марте и апреле», – сказал Бартомеу.