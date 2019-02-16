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    Симеоне: «Те, кто говорят про хорошую игру, все равно предпочтут победу в финале с плохой игрой»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симоне прокомментировал результат матча 24-го тура Примеры с «Райо Вальекано».

    «Две игры с «Райо» в этом сезоне были сложными. «Райо» определено заслужил забить, но мы победили. Они хорошо работают, играют так, что сбивают нас с толку, заставляют ошибаться, нападающие хорошо двигаются.

    Мы всегда думаем о том, что важно победить. Всегда вспоминают известную поговорку про «предпочитаю хорошо играть…», но все хотят побеждать. Те, кто так говорят, все равно предпочтут победу в финале с плохой игрой. Мы всегда хотим побеждать», – сказал Симеоне.

    «Атлетико» занимает вторую строчку в турнирной таблице.

    Источник: ESPN

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    16.02.2019 22:30
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