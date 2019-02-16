Симеоне: «Те, кто говорят про хорошую игру, все равно предпочтут победу в финале с плохой игрой»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симоне прокомментировал результат матча 24-го тура Примеры с «Райо Вальекано».

«Две игры с «Райо» в этом сезоне были сложными. «Райо» определено заслужил забить, но мы победили. Они хорошо работают, играют так, что сбивают нас с толку, заставляют ошибаться, нападающие хорошо двигаются.

Мы всегда думаем о том, что важно победить. Всегда вспоминают известную поговорку про «предпочитаю хорошо играть…», но все хотят побеждать. Те, кто так говорят, все равно предпочтут победу в финале с плохой игрой. Мы всегда хотим побеждать», – сказал Симеоне.

«Атлетико» занимает вторую строчку в турнирной таблице.