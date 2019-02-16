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    Гвардиола: «Мне жаль, но я не могу дать Марезу игрового времени, которое он заслуживает»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, почему полузащитник Рияд Марез не проходит в стартовый состав.

    «Да, есть причина. Эта причина – я. Он абсолютно не виноват. Мне жаль, потому что он хорошо тренируется, он невероятно талантливый игрок, но сейчас у нас пять нападающих. Например, Сане в прошлом матче тоже не играл. У нас невероятные игроки: Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, они в превосходной форме, и это единственная причина [почему Марез не попадает в старт].

    К сожалению, я не слишком добр к нему. Я не могу дать ему того времени, что он заслуживает. Мне жаль, это все, что я могу сказать», – сказал Гвардиола.

    • Сейчас «Сити» играет в матче Кубка Англии с «Ньюпортом».
    • Марез вышел в стартовом составе.
    • В текущем сезоне АПЛ он сыграл в 21 матче, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

    Источник: Goal

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    16.02.2019 21:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 12:24

      Игрок хороший ,но что поделаешь -конкуренция.

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 февраля 2019, 22:27

      Но вот в тему. Марез забил гол

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 22:05

      Редко кто из тренеров так откровенен и справедлив, как Пеп по отношению к своим игрокам. В другом клубе Марез бы был игроком основы, а тут такая конкуренция, которую он проигрывает и получает меньше игрового времени, чем ему бы хотелось.

      3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Рубик Докоян 16 февраля 2019, 22:18

      О нет, если Пеп слишком лестно отзывается об игроке, значит этот игрок ему не нравится, не нужен, и этот игрок кандидат на вылет из клуба

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zatonn 16 февраля 2019, 22:42

      Я с ним лично не знаком, поэтому так утверждать не могу ))). Я только видел его как игрока и наблюдаю как тренера с его высказываниями и действиями. Он и по отношению к Марезу здесь тактичен и не убивает парня как другие : " Я не вижу его в составе, он не подходит под мою концепцию и философию игры. " У нас же не мало таких теоретиков футбольных на словах среди тренеров.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Рубик Докоян 16 февраля 2019, 22:53

      Я тоже помню его как игрока. Но ещё больше помню его как тренера Баварии. И как правило, если он о ком то слишком лестно отзывался, значит этот кто-то уже в клубе не жилец

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > zatonn 17 февраля 2019, 06:04

      Думаю из за обильности техничных игроков Марез и сидит вторым составом, как замена травмированным игрокам и не более того! АПЛ быстрый футбол, поэтому в основной состав Пеп предпочел более быстрых игроков.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 февраля 2019, 22:04

      Из уст Гвардиолы это черная метка для игрока

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