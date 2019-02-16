Гвардиола: «Мне жаль, но я не могу дать Марезу игрового времени, которое он заслуживает»

Игрок хороший ,но что поделаешь -конкуренция.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, почему полузащитник Рияд Марез не проходит в стартовый состав.
«Да, есть причина. Эта причина – я. Он абсолютно не виноват. Мне жаль, потому что он хорошо тренируется, он невероятно талантливый игрок, но сейчас у нас пять нападающих. Например, Сане в прошлом матче тоже не играл. У нас невероятные игроки: Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, они в превосходной форме, и это единственная причина [почему Марез не попадает в старт].
К сожалению, я не слишком добр к нему. Я не могу дать ему того времени, что он заслуживает. Мне жаль, это все, что я могу сказать», – сказал Гвардиола.
- Сейчас «Сити» играет в матче Кубка Англии с «Ньюпортом».
- Марез вышел в стартовом составе.
- В текущем сезоне АПЛ он сыграл в 21 матче, забил пять голов и отдал две голевые передачи.