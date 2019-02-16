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    Моуринью: «Неймар входит в европейскую элиту, но победы с Бразилией остаются его мечтой»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара и ответил на вопрос о том, можно ли считать его лучшим игроком в мире.

    «Неймар – это талант, никто не сомневается в этом. Он приехал в Европе и сразу стал побеждать. Но я думаю, что они стали забывать таких игроков, как Роналдо и Ривалдо, которые были лучшими в мире в какой-то момент. Это только два игрока, я мог бы вспомнить и больше.

    Они тоже приехали в Европу и играли великолепно, но также они прошли через сложную ситуацию в сборной и преуспели на международном уровне.

    Неймар продолжит бороться за место в европейской элите (в которой он уже находится), но победы с Бразилией остаются мечтой для него», – цитирует Моуринью beIN Sports со ссылкой на DAZN.

    • Сейчас Неймар восстанавливается от травмы плюсневой кости.
    • В текущем сезоне Лиги 1 игрок провел 13 матчей, забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.

    Источник: beIN Sports

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    16.02.2019 21:23
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 12:20

      Давненько бразильцы не были Чемпионами Мира ,хотя их игроки всегда пользуются спросом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 17 февраля 2019, 02:42

      Жестокая реальность.

      1
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