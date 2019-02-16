Моуринью: «Неймар входит в европейскую элиту, но победы с Бразилией остаются его мечтой»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара и ответил на вопрос о том, можно ли считать его лучшим игроком в мире.

«Неймар – это талант, никто не сомневается в этом. Он приехал в Европе и сразу стал побеждать. Но я думаю, что они стали забывать таких игроков, как Роналдо и Ривалдо, которые были лучшими в мире в какой-то момент. Это только два игрока, я мог бы вспомнить и больше.

Они тоже приехали в Европу и играли великолепно, но также они прошли через сложную ситуацию в сборной и преуспели на международном уровне.

Неймар продолжит бороться за место в европейской элите (в которой он уже находится), но победы с Бразилией остаются мечтой для него», – цитирует Моуринью beIN Sports со ссылкой на DAZN.