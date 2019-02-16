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    Кулибали – об интересе топ-клубов к себе: «Мне это льстит, но я сосредоточен на «Наполи»

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали ответил на вопрос об интересе топ-клубов к себе.

    «Мне льстит это, и мне приятно знать об этом, но я сосредоточен на «Наполи» и доказываю на поле, на что я способен. В «Наполи» меня много что мотивирует. Мы хотим доказать, что мы команда топ-уровня, и я хочу продолжить прогрессировать тут.

    Я всегда стараюсь показать максимум. С тех пор как я пришел в «Наполи», всегда концентрировался на прогрессе с этим клубом. Хорошо чувствую себя тут и хочу продолжать прогрессировать тут», – цитирует Кулибали Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

    • Кулибали перешел в «Наполи» в 2014 году из «Генка».
    • Футболистом интересуются «Реал» и «МЮ».
    • Контракт с «Наполи» рассчитан до 2023 года.

    Источник: Football Italia

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    16.02.2019 19:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 12:06

      Интерес ведущих клубов к нему конечно есть. Долго ждать тоже никто не собирается.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 20:30

      В летнее ТО и посмотрим, это дежурные слова или парень лукавил...

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