Интерес ведущих клубов к нему конечно есть. Долго ждать тоже никто не собирается.
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали ответил на вопрос об интересе топ-клубов к себе.
«Мне льстит это, и мне приятно знать об этом, но я сосредоточен на «Наполи» и доказываю на поле, на что я способен. В «Наполи» меня много что мотивирует. Мы хотим доказать, что мы команда топ-уровня, и я хочу продолжить прогрессировать тут.
Я всегда стараюсь показать максимум. С тех пор как я пришел в «Наполи», всегда концентрировался на прогрессе с этим клубом. Хорошо чувствую себя тут и хочу продолжать прогрессировать тут», – цитирует Кулибали Football Italia со ссылкой на Rai Sport.