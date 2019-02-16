Защитник «Наполи» Калиду Кулибали ответил на вопрос об интересе топ-клубов к себе.

«Мне льстит это, и мне приятно знать об этом, но я сосредоточен на «Наполи» и доказываю на поле, на что я способен. В «Наполи» меня много что мотивирует. Мы хотим доказать, что мы команда топ-уровня, и я хочу продолжить прогрессировать тут.

Я всегда стараюсь показать максимум. С тех пор как я пришел в «Наполи», всегда концентрировался на прогрессе с этим клубом. Хорошо чувствую себя тут и хочу продолжать прогрессировать тут», – цитирует Кулибали Football Italia со ссылкой на Rai Sport.