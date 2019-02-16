«МЮ» и «Бавария» сыграют ремейк финала ЛЧ-1998/99. Англичан возглавит Фергюсон

сульшер б л я прости господи, какой идиот его так стал называть после стольких лет??? и все подхватили, мне кажется его все запомнили по мю как сольскьяера. и неважно правильно это или нет
26 мая состоится матч легенд «Манчестер Юнайтед» и «Баварии», сообщает официальный сайт английского клуба.
Встреча посвящена 20-летию требла «Юнайтед». Афиша встречи повторяет победный для клуба финал Лиги чемпионов сезона-1998/99. В том сезоне команда также выиграла чемпионат и Кубок Англии.
Главным тренером «МЮ» выступит сэр Алекс Фергюсон, работавший в клубе с 1986 года по 2013. Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд Manchester United Foundation.
- «МЮ» выиграл финал ЛЧ-1998/99 со счетом 2:1.
- Победный гол в добавленное время забил Уле-Гуннар Сульшер.
- 18 декабря норвежец занял пост и. о. главного тренера клуба.