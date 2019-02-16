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    «МЮ» и «Бавария» сыграют ремейк финала ЛЧ-1998/99. Англичан возглавит Фергюсон

    26 мая состоится матч легенд «Манчестер Юнайтед» и «Баварии», сообщает официальный сайт английского клуба.

    Встреча посвящена 20-летию требла «Юнайтед». Афиша встречи повторяет победный для клуба финал Лиги чемпионов сезона-1998/99. В том сезоне команда также выиграла чемпионат и Кубок Англии.

    Главным тренером «МЮ» выступит сэр Алекс Фергюсон, работавший в клубе с 1986 года по 2013. Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд Manchester United Foundation.

    • «МЮ» выиграл финал ЛЧ-1998/99 со счетом 2:1.
    • Победный гол в добавленное время забил Уле-Гуннар Сульшер.
    • 18 декабря норвежец занял пост и. о. главного тренера клуба.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    16.02.2019 15:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1232

      mama1991 17 февраля 2019, 12:59

      сульшер б л я прости господи, какой идиот его так стал называть после стольких лет??? и все подхватили, мне кажется его все запомнили по мю как сольскьяера. и неважно правильно это или нет

      0
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      Рейтинг: +97

      Костефан 16 февраля 2019, 16:27

      Да погодите вы с ремейками, щас может в текущей ЛЧ они в финале играть будут))

      2
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      Рейтинг: +12

      dimajkee > Костефан 16 февраля 2019, 18:50

      врятли..

      0
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > Костефан 16 февраля 2019, 18:51

      Одно другому не помешает. Ох...ная задумка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 16 февраля 2019, 16:16

      Сульшер будет играть?

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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > jengais 16 февраля 2019, 18:53

      И гол забьёт, он сейчас на подъёме.

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