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    Травма Комана оказалась несерьезной. Он сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

    Вингер «Баварии» Кингсли Коман сможет сыграть против «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Во вчерашнем матче 22 тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:2) француз повредил колено. После матча главный тренер Нико Ковач сказал, что игрок может выбыть на долгий срок.

    По информации Bild, сегодня утром 22-летний игрок прошел обследование, которое выявило слабую степень травмы.

    Первый матч противостояния английского и немецкого клубов состоится 19 февраля на «Энфилде». Ответный – 13 марта на «Альянц Арене».

    • В текущем сезоне Коман забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 15 играх всех турниров.
    • В конце декабря француз попал в ДТП.

    Источник: Bild

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    16.02.2019 14:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 17:56

      Всегда интересно наблюдать за игрой, когда команды играют в сильнейших составах.

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