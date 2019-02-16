Травма Комана оказалась несерьезной. Он сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Всегда интересно наблюдать за игрой, когда команды играют в сильнейших составах.
Вингер «Баварии» Кингсли Коман сможет сыграть против «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Во вчерашнем матче 22 тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:2) француз повредил колено. После матча главный тренер Нико Ковач сказал, что игрок может выбыть на долгий срок.
По информации Bild, сегодня утром 22-летний игрок прошел обследование, которое выявило слабую степень травмы.
Первый матч противостояния английского и немецкого клубов состоится 19 февраля на «Энфилде». Ответный – 13 марта на «Альянц Арене».
- В текущем сезоне Коман забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 15 играх всех турниров.
- В конце декабря француз попал в ДТП.