Травма Комана оказалась несерьезной. Он сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Вингер «Баварии» Кингсли Коман сможет сыграть против «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во вчерашнем матче 22 тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:2) француз повредил колено. После матча главный тренер Нико Ковач сказал, что игрок может выбыть на долгий срок.

По информации Bild, сегодня утром 22-летний игрок прошел обследование, которое выявило слабую степень травмы.

Первый матч противостояния английского и немецкого клубов состоится 19 февраля на «Энфилде». Ответный – 13 марта на «Альянц Арене».